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حوادث

السيطرة على حريق بمخزن أخشاب بقليوب

الإثنين 06/يناير/2020 - 01:01 م
السيطرة على حريق
السيطرة على حريق
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إبراهيم الهوارى
تمكنت قوات الحماية المدنية بالقليوبية من السيطرة على حريق شب فى مخزن بمنطقة عزبة عبد الله باشا التابعة لمركز ومدينة قليوب دون اى خسائر فى الارواح وتولت النيابة التحقيق.

تلقى اللواء جمال الرشيدى مدير امن القليوبية اخطارا بنشوب حريق بمخزن أخشاب لصناعة الطبالي الخشبية دون خسائر بالأرواح بقليوب وعلى الفور تم الدفع بسيارات الاطفاء وتم اخماد النيران والسيطرة عليها دون خسائر بالأرواح.

كما تبين أن المخزن ملك "م ع" ومقام على مساحة 1200 متر وتم تحرير محضر بالواقعة وعرضه على النيابة العامة لمعرفة أسباب الواقعة ونشوب الحريق.
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