السيطرة على حريق بمخزن أخشاب بقليوب

تمكنت قوات الحماية المدنية بالقليوبية من السيطرة على حريق شب فى مخزن بمنطقة عزبة عبد الله باشا التابعة لمركز ومدينة قليوب دون اى خسائر فى الارواح وتولت النيابة التحقيق.





تلقى اللواء جمال الرشيدى مدير امن القليوبية اخطارا بنشوب حريق بمخزن أخشاب لصناعة الطبالي الخشبية دون خسائر بالأرواح بقليوب وعلى الفور تم الدفع بسيارات الاطفاء وتم اخماد النيران والسيطرة عليها دون خسائر بالأرواح.



