شاهد.. 33 طالبا بالسجون يؤدون امتحانات الترم الأول

تحرص وزارة الداخلية على كفالة الحقوق الإنسانية لنزلاء السجون ومن بينها الحق فى التعليم، وتنفيذًا لمحاور السياسة العقابية الحديثة الرامية لتقديم كافة أوجه الرعاية المختلفة لنزلاء السجون.



واتخذ قطاع السجون الإجراءت اللازمة لعقد لجان الإمتحانات بالتنسيق مع الجهات المعنية، وذلك إعتبارًا من يوم السبت الموافق 4 يناير 2020، وذلك بمناسبة بدء إمتحانات "الترم الأول" للنزلاء المُلحقين بالكليات والمعاهد العليا المختلفة وعددهم (33) نزيل، داخل ليمان طرة.



ويأتي ذلك تفعيلًا لمبادئ السياسة العقابية بمفهومها الحديث، والتي تعلى من قيم حقوق الإنسان وتسعى لتوفير أوجه الرعاية المختلفة للنزلاء، والإهتمام بالعملية التعليمية لنزلاء السجون بما يساهم فى عودتهم إلى مدارج المجتمع عقب إنقضاء مدة العقوبة الموقعة عليهم.