هل وضع كريم الوجه ومستحضرات التجميل يُبطل الصيام؟ الإفتاء تجيب

هل وضع كريم الوجه ومستحضرات التجميل يُبطل الصيام؟ سؤال أجاب عنه الدكتور عمرو الورداني، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، منوها أنه لا يبطل الصيانم بوضع كريم الوجه أو مستحضرات التجميل.



وأضاف الورداني، في فيديو له، أن المفطر لابد أن يدخل من فتحة طبيعية في الجسم تصل إلى الجوف، والجلد لا يعتبر مسام مفتوح للجوف.



وضع المكياج والروائح الخفيفة

قال الشيخ عبد الله العجمي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن وضع المكياج والروائح الخفيفة للمرأة عند الخروج من المنزل جائز شرعا ولا حرمة فيه.



وقال العجمي، في لقائه على فضائية "الناس"، إن الحرام في هذا الأمر هو المبالغة في هذه الصورة من أجل لفت الأنظار التى تؤدي بعد ذلك إلى فتنة الشباب وانحرافهم.



وأشار إلى أنه لا يصح للمرأة أن تتوضأ بعد وضعها المانيكير الذي يمنع وصول الماء إلى الأظافر أما إذا كان مجرد لون كالحناء فجائز الوضوء عليه.



حكم وضع مرطب الشفاة في نهار رمضان

وأجاب الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء، أن وضع مرطب الشفاة في نهار رمضان لا يُفطر ولا يبطل الصوم.

وأشار إلى ان مرطب الشفاة يفطر ويبطل الصوم فقط حين ابتلاع شيء منه.



حكم وضع النقط فى الأذن أثناء الصوم

قال مجمع البحوث الإسلامية، إن وضع قطرة الأذن فى نهار رمضان لا تفطر.



وأضاف المجمع، عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك، أن وضع قطرة الأذن أثناء الصوم لا تفطر لأن الأذن ليست منفذًا معتادًا.



وتابع: استعمال قطرة الأُذُن أثناء الصوم من المسائل المختلف فيها، والمختار للفتوى أنها لا تفطر ما دامت طبلةُ الأذن سليمةً تمنع وصول مكوناتها إلى الحلق مباشرةً، والصوم حينئذٍ صحيحٌ؛ سواء ظَهَرَ أثرُ النقط في الحلق أو لم يَظْهَر، فإن قرر الطبيب أن فيها ثقبًا بحيث يَسمَحُ بوصول تلك المكونات إلى الحلق مباشرةً فإنها حينئذٍ تفطر.