حوادث وضحايا.. مصرع 3 سوريين وإصابة 16 آخرين في انقلاب سيارة بالبحر الأحمر.. والعثور على جثة سيدة بها آثار طعن بالمنصورة

-مصرع شاب أثناء عبوره شريط السكة الحديد بقنا

-3 وفيات و7 مصابين.. وقوع حادث تصادم سيارة نقل وميكروباص أمام جامعة القاهرة



لقي 3 سوريين الجنسية مصرعهم، فى الساعات الأولى من صباح اليوم الاثنين، بينما أصيب 16 آخرون، إثر انقلاب سيارة ميكروباص بطريق الشلاتين - مرسي علم، وتحديدا بالقرب من منطقة حماطة جنوب البحر الأحمر، تم نقل المصابين والجثث لمستشفي جراحات اليوم الواحد بمدينة مرسي علم، بسيارات الإسعاف، وتم فتح الطريق أمام السيارات.



كانت غرفة عمليات إسعاف البحر الأحمر، قد تلقت بلاغا يفيد بانقلاب سيارة ميكروباص بطريق الشلاتين - مرسى علم، تم الدفع بعدد من سيارات الإسعاف من تمركزات المنتشرة علي الطريق الساحلي جنوب البحر الأحمر، وفور الوصول لموقع الحادث تبين أن مكان الحادث تحديدا في منطقة حماطة التابعة لمدينة مرسي علم وتم التعامل الفورى مع المصابين.



كما تبين أن الحادث أسفر عن مصرع 3 أشخاص سوريي الجنسية وإصابة 16 آخرين، بينهم أطفال، تم نقلهم جميعا لمستشفي جراحات اليوم الواحد، وتم تحرير محضر بالواقعة.



فيما أكد مصدر طبى بالبحر الأحمر أنه جار التعامل مع المصابين وعمل الفحوصات الطبية اللازمة للمصابين للاطمئنان على حالتهم الصحية.





كما عثر عدد من أهالى شارع سوق الجملة المتفرع من شارع الجلاء بمدينة المنصورة بالدقهلية على جثة سيدة في العقد الثالث من العمر مقتولة وبها آثار طعن في البطن والصدر.



تلقى اللواء فاضل عمار، مدير أمن الدقهلية إخطارا من اللواء السيد سلطان، مدير المباحث الجنائية يفيد بورود بلاغ للعقيد احمد الجميلى مأمور قسم شرطة أول المنصورة من أهالي شارع سوق الحملة المتفرع من شارع الجلاء بمدينة المنصورة بعثورهم على سيدة مقتولة.



وانتقل ضباط المباحث برئاسة الرائد حمدى الطنبولى رئيس المباحث لمكان البلاغ وبالفحص تبين أن الجثة لسيدة شابة تدعى شيماء إبراهيم محمد محمود، 30 عاما ربة منزل ومصابة بطعنتين في الصدر والبطن.



وبسؤال الأهالي اتهموا زوجها بقتلها لوجود خلافات ومشاكل بينهما وجار تكثيف الجهود لضبطه واستجوابه.



وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات والتى أمرت بانتداب الطبيب الشرعى لتشريح الجثمان وكلفت المباحث بتحرياتها حول الواقعة لكشف ملابساتها الواقعة.



فيما لقي شاب مصرعه، أمام قطار، صباح اليوم، الاثنين، أثناء محاولته عبوره شريط السكة الحديد مزلقان بقرية الشيخية، التابعة لمركز قفط.



تلقى اللواء شريف عبد الحميد، مدير أمن قنا، إخطارًا من مركز شرطة قفط، يفيد بمصرع أحمد عبد الحاكم علي أحمد 20 عامًا، صدمه القطار أثناء محاولته عبور شريط السكة الحديد من مزلقان الشيخية، خلال فترة إغلاق المزلقان.



من جانبه دفع مرفق إسعاف قنا بسيارة إسعاف وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى قفط المركزى.



تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتباشر التحقيقات.



وفى سياق متصل كشفت تحريات الأجهزة الأمنية بالجيزة أن حادث تصادم سيارتي نقل وميكروباص أمام كلية الزراعة بـ جامعة القاهرة أسفر عن مصرع 3 أشخاص وإصابة 7 آخرين.



تلقت غرفة النجدة بلاغا بوقوع حادث تصادم أمام باب كلية الزراعة بجامعة القاهرة ووقوع حالات وفاة وإصابات، وجه اللواء طارق مرزوق مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة بسرعة الانتقال لموقع الحادث وتبين أن سيارة نقل اصطدمت بسيارة ميكروباص مما أدى لانقلاب الأخيرة وإصابة ووفاة عدد من مستقليها.



وانتقلت سيارات الإسعاف وفرضت قوات الشرطة كردونا بمحيط الحادث لحين نقل المتوفين والمصابين إلي المستشفى، ودفعت إدارة مرور الجيزة بالخدمات اللازمة والأوناش لرفع آثار الحادث وتسيير حركة المرور.



وألقت قوة أمنية برئاسة العقيد محمد الشاذلي مفتش مباحث قطاع غرب الجيزة والمقدم عمرو فارق رئيس مباحث قسم الجيزة القبض علي سائقي السيارتين المتسببتين في الحادث للتحقيق معهما، تم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

