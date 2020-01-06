أمانة الشيخ زايد بمستقبل وطن تنظم احتفالية لذوي الاحتياجات الخاصة.. الجمعة

تنظم أمانة الشيخ زايد، بحزب مستقبل وطن، احتفالية مخصصة لذوي الاحتياجات الخاصة تحت عنوان " أمثال مشرفة من ذوي الهمم"، وذلك يوم الجمعة القادمة ١٠ يناير المقبل، بنادي بيفرلي هيلز.



وتأتي الاحتفالية بذوي الاحتياجات الخاصة بناءا على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، لدعم ذوي الاعاقة وتماشيا مع رؤية واستراتيجية حزب مستقبل وطن.



وتشمل الاحتفالية مجموعة من الألعاب والحيوانات الأليفة وتقديم هدايا لذوي الاحتياجات الخاصة،



ومن المقرر أن تشهد الاحتفالية عدد القيادات والشخصيات العامة.