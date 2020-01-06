وفد القضاة يقدم تهنئة عيد الميلاد المجيد لمطران بورسعيد وضواحيها

قدم وفد قضاة بورسعيد ، اليوم الأحد ، التهنئة للأنبا تادروس مطران بورسعيد وضواحيها والإخوة الأقباط بمناسبة احتفالاتهم بعيد الميلاد المجيد.



وكان فى استقبال وفد الزيارة القمص بولا سعد وكيل مطرانية الأقباط الأرثوذكس ببورسعيد و سامي بشارة مسئول العلاقات العامة بالمطرانية الأقباط وممكن تلاقي القس ارميا فهمي المتحدث باسم مطرانية الأقباط الأرثوذكس ببورسعيد ولفيف من رجال الدين المسيحي.



وأكد مطران بورسعيد خلال الزيارة على وحدة أبناء الوطن من مسلمين ومسيحيين، مشيدا بدور رجال الدين الإسلامي والمسيحي في نشر رسالة السلام ونبذ العنف والتطرف وتوحيد الصفوف، داعيا المولى عز وجل أن تظل راية مصر عالية خفاقة وأن يكون العام الجديد عام خير ورخاء علي مصرنا الحبيبة.