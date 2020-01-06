الترجي يقترب من معادلة رقم الأهلي القياسي في دوري أبطال إفريقيا

يستعد نادي الترجي الرياضي التونسي لملاقاة نادي فيتا كلوب الكونغولي، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا يوم السبت القادم.



ويطمح نادي الترجي للخروج من مباراة السبت بنتيجة إيجابية وبدون أن يتعرض للخسارة، حيث يسعى النادي لمعادلة الرقم القياسي للنادي الأهلي من حيث عدد المباريات المتتالية بدون هزيمة في بطولة دوري أبطال إفريقيا، والبالغ 19 مباراة متتالية.



ويملك الترجي في سجله 18 مباراة متتالية بدون خسارة ، حيث ترجع الخسارة الأخيرة للنادي في بطولة عام 2017 ، عندما خسر أمام النادي الأهلي على ملعبه رادس بسوسة في إياب دور ربع النهائي والتي انتهت بفوز الأهلي بهدفين مقابل هدف.



ويتصدر الترجي المجموعة الرابعة برصيد 7 نقاط من انتصارين وتعادل، يليه الرجاء المغربي والذي يتواجد في المركز الثاني برصيد 6 نقاط في حين يحتل شبيبة القبائل الجزائري المركز الثالث برصيد 3 نقاط ، ويقبع في المركز الأخير فيتا كلوب برصيد نقطة وحيدة.