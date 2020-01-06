فتح باب الترشح لعضوية المكتب التنفيذي لشعبة المصورين الصحفيين ١١ يناير

قررت نقابة الصحفيين فتح باب الترشح لعضوية المكتب التنفيذي لشعبة المصورين الصحفيين يوم السبت الموافق 11/1/2020 حتى الأربعاء الموافق 15/1/2020، من الساعة العاشرة صباحًا حتى الساعة الثالثة عصرًا.



وأوضحت النقابة فى بيان يليها فتح باب الطعون والتنازلات لمدة ثلاثة أيام من يوم السبت الموافق 18/1/2020 وحتى يوم الاثنين الموافق 20/1/2020



وسيتم إعلان قائمة المرشحين النهائية يوم الثلاثاء الموافق 21/1/2020، على أن تجرى الانتخابات وتجتمع الجمعية العمومية للشعبة يوم الخميس 23 يناير 2020 من الساعة الرابعة حتى الساعة الخامسة مساءً بالدور الرابع بالنقابة لاختيار المكتب التنفيذى للشعبة (رئيس – نائب رئيس – 3 أعضاء).



تقدم طلبات الترشح بإدارة شئون المجلس بالدور الرابع بالنقابة بداية من صباح السبت الموافق 11 يناير 2020.







