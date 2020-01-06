فتح باب الترشح لعضوية المكتب التنفيذي لشعبة المصورين الصحفيين ١١ يناير

قررت نقابة الصحفيين فتح باب الترشح لعضوية المكتب التنفيذي لشعبة المصورين الصحفيين يوم السبت الموافق 11/1/2020 حتى الأربعاء الموافق 15/1/2020، من الساعة العاشرة صباحًا حتى الساعة الثالثة عصرًا.
وأوضحت النقابة فى بيان يليها فتح باب الطعون والتنازلات لمدة ثلاثة أيام من يوم السبت الموافق 18/1/2020 وحتى يوم الاثنين الموافق 20/1/2020
وسيتم إعلان قائمة المرشحين النهائية يوم الثلاثاء الموافق 21/1/2020، على أن تجرى الانتخابات وتجتمع الجمعية العمومية للشعبة يوم الخميس 23 يناير 2020 من الساعة الرابعة حتى الساعة الخامسة مساءً بالدور الرابع بالنقابة لاختيار المكتب التنفيذى للشعبة (رئيس – نائب رئيس – 3 أعضاء).
تقدم طلبات الترشح بإدارة شئون المجلس بالدور الرابع بالنقابة بداية من صباح السبت الموافق 11 يناير 2020.
وأوضحت النقابة فى بيان يليها فتح باب الطعون والتنازلات لمدة ثلاثة أيام من يوم السبت الموافق 18/1/2020 وحتى يوم الاثنين الموافق 20/1/2020
وسيتم إعلان قائمة المرشحين النهائية يوم الثلاثاء الموافق 21/1/2020، على أن تجرى الانتخابات وتجتمع الجمعية العمومية للشعبة يوم الخميس 23 يناير 2020 من الساعة الرابعة حتى الساعة الخامسة مساءً بالدور الرابع بالنقابة لاختيار المكتب التنفيذى للشعبة (رئيس – نائب رئيس – 3 أعضاء).
تقدم طلبات الترشح بإدارة شئون المجلس بالدور الرابع بالنقابة بداية من صباح السبت الموافق 11 يناير 2020.