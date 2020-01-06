تركيب GPS ورسوم 1000 جنيه.. شروط ترخيص المركبات فى قانون المرور الجديد

يستعد مجلس النواب، لمناقشة قانون المرور الجديد، خلال دور الانعقاد الجاري، لردع المُخالفات التي تشهدها مصر يوميًا لأسباب مختلفة يكمن أغلبها في تجاوز السرعة المقرّرة والسير عكس الاتجاه، ومواجهة جميع إشكاليات المرور فى مصر.
ووضع قانون المرور الجديد شروطًا لترخيص تسيير المركبات كالتالي :
ـ سداد الضرائب والرسوم المقررة
ـ التأمين عن المسؤولية المدنية الناشئة عن حوادث المركبة وكافة الأضرار المادية الناجمة عنها.
ـ استيفاء المركبة شروط الأمن والمتانة
ـ تحدد شروط الفحص الفني بما لا يزيد على ألف جنيه وحالات الإعفاء منها.
ـ تركيب GPS
ـ تزويد المركبة بمثلث عاكس للضوء وحقيبة للإسعافات الأولية وأجهزة الإطفاء
المركبات التي يسري عليها أحكام قانون المرور الجديد،:
المركبات الآلية وتقسم إلى:
- من حيث طبيعية الاستخدام: "عام وخاص وتجاري وأغراض أخرى"
- من حيث النوع: "دراجة آلية ونقل ركاب ونقل بضائع ومقطورات وأنصاف مقطورات وجرارات زراعية ومعداث ثقيلة، وأنواع أخرى".
- من حيث عدد الركاب: "حتى 8 راكب، بالإضافة إلى السائق وأكثر من 8 راكب بالإضافة إلى السائق".
- من حيث الوزن الكلي تقسم لمركبات نقل البضائع إلى: (خفيف حتى 3.5 طن ـ متوسط يزيد على 3.5 طن حتى 10 أطنان - ثقيل يزيد على 12 طنًا).
- من حيث الوزن الكلي للمقطورات وأنصاف المقطورات إلى: (حتى 0.75 طن - يزيد على 0.75 حتى 3.5طن حتى 10 أطنان - يزيد على 10 أطنان).
ثانيًا: المركبات غير الآلية وتقسم إلى:
الدرجات بدون محرك وعربات الركوب والنقل التي تسير بقوة الإنسان أو الحيوان.
ووضع قانون المرور الجديد شروطًا لترخيص تسيير المركبات كالتالي :
ـ سداد الضرائب والرسوم المقررة
ـ التأمين عن المسؤولية المدنية الناشئة عن حوادث المركبة وكافة الأضرار المادية الناجمة عنها.
ـ استيفاء المركبة شروط الأمن والمتانة
ـ تحدد شروط الفحص الفني بما لا يزيد على ألف جنيه وحالات الإعفاء منها.
ـ تركيب GPS
ـ تزويد المركبة بمثلث عاكس للضوء وحقيبة للإسعافات الأولية وأجهزة الإطفاء
المركبات التي يسري عليها أحكام قانون المرور الجديد،:
المركبات الآلية وتقسم إلى:
- من حيث طبيعية الاستخدام: "عام وخاص وتجاري وأغراض أخرى"
- من حيث النوع: "دراجة آلية ونقل ركاب ونقل بضائع ومقطورات وأنصاف مقطورات وجرارات زراعية ومعداث ثقيلة، وأنواع أخرى".
- من حيث عدد الركاب: "حتى 8 راكب، بالإضافة إلى السائق وأكثر من 8 راكب بالإضافة إلى السائق".
- من حيث الوزن الكلي تقسم لمركبات نقل البضائع إلى: (خفيف حتى 3.5 طن ـ متوسط يزيد على 3.5 طن حتى 10 أطنان - ثقيل يزيد على 12 طنًا).
- من حيث الوزن الكلي للمقطورات وأنصاف المقطورات إلى: (حتى 0.75 طن - يزيد على 0.75 حتى 3.5طن حتى 10 أطنان - يزيد على 10 أطنان).
ثانيًا: المركبات غير الآلية وتقسم إلى:
الدرجات بدون محرك وعربات الركوب والنقل التي تسير بقوة الإنسان أو الحيوان.