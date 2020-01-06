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رياضة

نهائى مصرى خالص.. سنا إبراهيم تفوز ببطولة إنجلترا للإسكواش تحت 17 سنة

الإثنين 06/يناير/2020 - 08:18 م
صدى البلد
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نور عادل
أحرزت المصرية سنا إبراهيم لقب بطولة إنجلترا المفتوحة للإسكواش للناشئات تحت 17 سنة، بعد فوزها في المباراة النهائية للبطولة على حساب نور أبو المكارم بنتيجة 3-0.

وحسمت سنا الفوز على مواطنتها بنتيجة أشواط 11-4 و11-9 و12-10.

كان المصري يوسف سالم، قد حصد لقب بطولة إنجلترا المفتوحة للناشئين 2020 في منافسات تحت 13 سنة، بعد فوزه في مباراة مصرية خالصة على مواطنه أحمد رشاد بنتيجة 3-1، وجاءت نتيجة الأشواط 13-11، 5-11، 5-11، 3-11.
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