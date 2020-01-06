نهائى مصرى خالص.. سنا إبراهيم تفوز ببطولة إنجلترا للإسكواش تحت 17 سنة

أحرزت المصرية سنا إبراهيم لقب بطولة إنجلترا المفتوحة للإسكواش للناشئات تحت 17 سنة، بعد فوزها في المباراة النهائية للبطولة على حساب نور أبو المكارم بنتيجة 3-0.



وحسمت سنا الفوز على مواطنتها بنتيجة أشواط 11-4 و11-9 و12-10.



كان المصري يوسف سالم، قد حصد لقب بطولة إنجلترا المفتوحة للناشئين 2020 في منافسات تحت 13 سنة، بعد فوزه في مباراة مصرية خالصة على مواطنه أحمد رشاد بنتيجة 3-1، وجاءت نتيجة الأشواط 13-11، 5-11، 5-11، 3-11.