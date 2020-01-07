بعد تراجع الدولار .. تعرف على أسعار بيجو peugeot اليوم في مصر.. صور

تشهد أسعار السيارات في مصر كثيرا من المتغيرات التي أثرت عليها هبوطًا وارتفاعًا، وبسبب تلك التغيرات المتتالية «معظمها اقتصادية» فإن أسعار السيارات في مصر تتغير من يوم لآخر، لذا يبحث الجميع بشكل شبه يومي عن اسعار السيارات.



ونستعرض اسعار بيجو اليوم في مصر.



اسعار بيجو

بيجو 301

peugeot 301 تبدأ من 229.990 جنيه حتى 269.990 جنيه لأعلى فئة.



بيجو 508

peugeot 508 تبدأ من 410.990 جنيه حتى 450.000 جنيه لأعلى فئة.



peugeot 508 2020

بيجو 508 فيس لفت peugeot 508 facelift تبدأ من 499.990 جنيها حتى 629.990 جنيها لأعلى فئة.



أسعار بيجو 3008 موديل 2020

بيجو 3008

peugeot 3008 تبدأ من 484.990 جنيها حتى 619.990 جنيه لأعلى فئة.



أسعار بيجو 2008 موديل 2020

بيجو 2008

peugeot 2008 بسعر 314.990 جنيه.



بيجو 5008 موديل 2020

بيجو 5008

peugeot 5008 تبدأ من 564.990 جنيه حتى 689.990 جنيه لأعلى فئة.