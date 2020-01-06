محافظ الأقصر يؤكد على روح الإخوة والمحبة والمودة التي تجمع بين المسلمين والمسيحيين

قام محافظ الأقصر المستشار مصطفى ألهم، مساء اليوم الاثنين، بزيارة كنيسة السيدة العذراء مريم بالأقصر، لتقديم التهنئة للإخوة المسيحيين، بمناسبة عيد الميلاد المجيد، وكان في استقبال محافظ الأقصر والوفد المرافق له، الأنبا يوساب أسقف عام الأقصر، وعددا من رجال الدين المسيحي ، كما توجه محافظ الأقصر لزيارة مطرانية الأقباط الكاثوليك بالأقصر لتقديم التهنئة بالعيد وكان في استقباله الأنبا عمانوئيل عياد، مطران إبراشية الأقصر للأقباط الكاثوليك.



ثم توجة محافظ الاقصر والوفد المرافق له لتقديم تهنئة عيد الميلاد لكنيسة الانجليين وكان فى استقبالة القس محروس راعى الكنيسة الإنجيلية بالأقصر .



وأكد محافظ الأقصر، على روح الأخوة والمحبة والمودة التي تجمع بين المسلمين والمسيحيين، وأن المصريين جميعا شركاء في الوطن ونسيج واحد ويعملون معا للنهوض بالوطن وسيظلون يدا واحدة ورمزا للتسامح بين الأديان.



رافق المحافظ لتقديم التهانى نائب محافظ الأقصر محمد عبدالقادر خيري، ومساعد وزير الداخلية لقطاع جنوب الصعيد اللواء طارق علام، ومدير أمن الأقصر اللواء أيمن راضي واللواء اشرف موافى سكرتير عام المحافظة و اللواء دكتور عماد ابو العزايم السكرتير العام المساعد للمحافظة ،والعميد أيمن الشريف رئيس مدينة الأقصر والمهندس اسعد مصطفى مدير عام مديرية الطرق والنقل والمشرف العام على مشروعات المحافظة ، وعدد من القيادات الأمنية والتنفيذية ورجال الأزهر والأوقاف بالمحافظة.