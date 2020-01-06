AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

محافظ الأقصر يؤكد على روح الإخوة والمحبة والمودة التي تجمع بين المسلمين والمسيحيين

الإثنين 06/يناير/2020 - 10:13 م
محافظ الأقصر المستشار
محافظ الأقصر المستشار مصطفى ألهم
Advertisements
شمس يونس
قام محافظ الأقصر المستشار مصطفى ألهم، مساء اليوم الاثنين، بزيارة كنيسة السيدة العذراء مريم بالأقصر، لتقديم التهنئة للإخوة المسيحيين، بمناسبة عيد الميلاد المجيد، وكان في استقبال محافظ الأقصر والوفد المرافق له، الأنبا يوساب أسقف عام الأقصر، وعددا من رجال الدين المسيحي ، كما توجه محافظ الأقصر لزيارة مطرانية الأقباط الكاثوليك بالأقصر لتقديم التهنئة بالعيد وكان في استقباله الأنبا عمانوئيل عياد، مطران إبراشية الأقصر للأقباط الكاثوليك.

ثم توجة محافظ الاقصر والوفد المرافق له لتقديم تهنئة عيد الميلاد لكنيسة الانجليين وكان فى استقبالة القس محروس راعى الكنيسة الإنجيلية بالأقصر .

وأكد محافظ الأقصر، على روح الأخوة والمحبة والمودة التي تجمع بين المسلمين والمسيحيين، وأن المصريين جميعا شركاء في الوطن ونسيج واحد ويعملون معا للنهوض بالوطن وسيظلون يدا واحدة ورمزا للتسامح بين الأديان.

رافق المحافظ لتقديم التهانى نائب محافظ الأقصر محمد عبدالقادر خيري، ومساعد وزير الداخلية لقطاع جنوب الصعيد اللواء طارق علام، ومدير أمن الأقصر اللواء أيمن راضي واللواء اشرف موافى سكرتير عام المحافظة و اللواء دكتور عماد ابو العزايم السكرتير العام المساعد للمحافظة ،والعميد أيمن الشريف رئيس مدينة الأقصر والمهندس اسعد مصطفى مدير عام مديرية الطرق والنقل والمشرف العام على مشروعات المحافظة ، وعدد من القيادات الأمنية والتنفيذية ورجال الأزهر والأوقاف بالمحافظة.
محافظ الأقصر يؤكد على روح الإخوة والمحبة والمودة التي تجمع بين المسلمين والمسيحيين
محافظ الأقصر يؤكد على روح الإخوة والمحبة والمودة التي تجمع بين المسلمين والمسيحيين
محافظ الأقصر يؤكد على روح الإخوة والمحبة والمودة التي تجمع بين المسلمين والمسيحيين
محافظ الأقصر يؤكد على روح الإخوة والمحبة والمودة التي تجمع بين المسلمين والمسيحيين
Advertisements

الكلمات المفتاحية

ترشيحاتنا

أحمد موسى يكشف عن تحالف ثماني جديد لدول المنطقة بقيادة مصر والسعودية

بعد مقتل سليماني.. السعودية: لا نرغب في رؤية مزيد من التصعيد

الجيش الليبي: تركيا ترقص رقصة المذبوح.. وأردوغان لن يصمد يوما واحدا.. فيديو

أحمد موسى يكشف مخطط السراج للهرب إلى تركيا بعد السيطرة على سرت

تزامنا مع زيارة السراج وأوغلو لـ الجزائر.. تبون وميركل يتفقان على صفع أردوغان

ملابس جريئة.. ابنة رانيا يوسف تثير الجدل مع والدتها.. شاهد

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد | غادة رجب تحتفل بزفافها في سرية تامة

اتدفى مجانا | أهل الكرم يوزعون شوربة العدس على العمال في الشرقية

هنتعشى إيه النهاردة .. سلمون بالعسل والصويا صوص وسلطة أمريكية وبطاطس شيبس