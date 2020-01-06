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رياضة

لوكاكو يضيف الهدف الثاني لـ إنتر ميلان أمام نابولي بالدوري الإيطالي ..فيديو

الإثنين 06/يناير/2020 - 10:30 م
لوكاكو
لوكاكو
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محمد رشاد
أضاف فريق إنتر ميلان ، الهدف الثاني على مضيفه نابولي في المباراة التي تجمع الفريقين على ملعب سان باولو، فى إطار مباريات الأسبوع 18 من الدوري الإيطالي الممتاز لكرة القدم.

سجل الهدف البلجيكي الدولي روميلو لوكاكو فى الدقيقة 33 من زمن المباراة ، عقب تسديدة قوية من الناحية اليسرى خارج منطقة الجزاء ليفشل حارس مرمى نابولي من التصدي للكرة لتسكن الكرة الشباك لتعلن عن الهدف الثاني للضيوف. 

وافتتح التسجيل لانتر ميلان روميلو لوكاكو فى الدقيقة 14 من زمن المباراة ، عقب انطلاقة قوية من وسط ملعب نابولي إلى أن وصل على حدود منطقة الجزاء ليطلق تسديدة قوية بيسراه لترتطم بالقائم وتدخل الشباك معلنا عن الهدف الأول للضيوف .

ويسعى إنتر ميلان في مواجهة اليوم، لتحقيق الثلاث نقاط، من أجل تأمين صدارة الدوري الإيطالي، أملًا في التتويج بلقب الكالتشيو هذا الموسم.

في المقابل، يسعى نابولي لاستغلال عاملي الأرض والجمهور، من أجل تحقيق الفوز الثاني على التوالي، وتحسين موقفه في جدول الكالتشيو.

ويفتقد نابولي لخدمات كل من، درايس ميرتينز، الذي سافر لاستكمال علاجه في بلجيكا،إلى جانب كاليدو كوليبالي، وفوزي غلام.

ويتصدر إنتر ميلان جدول الدوري الإيطالي برصيد 42 نقطة متفوقًا بفارق الأهداف عن يوفنتوس، فيما يأتي نابولي في المركز الثامن برصيد 24 نقطة.
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