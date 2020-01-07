أحمد السقا يوجه رسالة لصناع فيلم لص بغداد

هنأ الفنان أحمد السقا صناع فيلم لص بغداد بالإعلان التشويقي للفيلم عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي تويتر.



وغرد أحمد السقا قائلا: "‏مبرووك لكل صناع فيلم ‎#لص_بغداد التريلر حلو وقوي ومبروك ل ‎#محمد_امام أخويا وحبيبي شغل احترافي جدا جداا ربنا يكرمك".



ولقيت تغريدته ردودا واسعة من متابعيه عبر تويتر وجاءت التعليقات بين "‏‎بالتوفيق للجميع إن شاء الله" و"‏‎بالتوفيق يا نجم يا كبيييير" ‏‎عقبالك كدا لما نشوف الإنجاز الجديد".



فيلم "لص بغداد" بطولة محمد إمام، فتحي عبد الوهاب، ياسمين رئيس، أمينة خليل، محمد عبد الرحمن توتة، صلاح عبد الله، أحمد رزق الذي يظهر كضيف شرف على الأحداث، والفيلم تأليف تامر إبراهيم، وإخراج أحمد خالد موسى وتدور أحداثه فى إطار أكشن يتخلله العديد من المواقف الكوميدية.



"لص بغداد" يسجل التعاون الثانى بين "سينرجى فيلمز" ومحمد إمام بعدما قدما سويًا فيلم "ليلة هنا وسرور" العام قبل الماضى وحصد أكثر من 35 مليون جنيه، وشارك فى بطولته ياسمين صبرى وفاروق الفيشاوى ومحمد عبد الرحمن وبيومى فؤاد ومحمد سلام ورحاب الجمل وتأليف مصطفى صقر ومحمد عز وإخراج حسين المنباوى.