عدلي القيعي: الأهلي لن يبخل على صفقاته.. والجبلاية لم تتعنت في قيد كهربا

علق عدلي القيعي مستشار التعاقدات بالنادي الأهلي على قيد محمود عبد المنعم كهربا وافد الأحمر الجديد بقائمة الفريق، وخوضه لقاء نادي مصر مع الفريق بالأمس.





وأتم الأهلي قيد كهربا في قائمة الفريق باتحاد الكرة المحلية والإفريقية، بعد ضمه في فترة الانتقالات الشتوية الجارية.





وقال القيعي في تصريحات لفضائية الأهلي "فهمت من محمد مرجان المدير التنفيدي للأهلي أن اتحاد الكرة لم يتعنت في قيد كهربا، اتحاد الكرة رأى أن قيد كهربا في الأهلي فرصة لكي يأخذ كل المستحقات المادية من كل الأندية".





وكان اتحاد الكرة قد رفض قيد كهربا في قائمة الأهلي بسبب مديونية على القلعة الحمراء بلغت 9 ملايين جنيه.





وأضاف: "اتحاد الكرة اطلع على كل مديونيات الأندية ليس الأهلي فقط، والأمر انتهى بمنتهى السلاسة وتم قيد كهربا محليًا وإفريقيًا".





وأوضح: "الأهلي دفع 6 ملايين جنيه كمديونية وكان له 3 ملايين جنيه، وتم الاتفاق على كل شىء مع اتحاد الكرة وهناك خطابات رسمية، "كهربا كان يريد مبالغ كبيرة ولكن عند الجدية وافق على أن يكون من أعلى فئة لاعبين في الأهلي".



