AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

عدلي القيعي: الأهلي لن يبخل على صفقاته.. والجبلاية لم تتعنت في قيد كهربا

الإثنين 06/يناير/2020 - 11:57 م
كهربا
كهربا
Advertisements
محمد رشاد
علق عدلي القيعي مستشار التعاقدات بالنادي الأهلي على قيد محمود عبد المنعم كهربا وافد الأحمر الجديد بقائمة الفريق، وخوضه لقاء نادي مصر مع الفريق بالأمس.

وأتم الأهلي قيد كهربا في قائمة الفريق باتحاد الكرة المحلية والإفريقية، بعد ضمه في فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وقال القيعي في تصريحات لفضائية الأهلي "فهمت من محمد مرجان المدير التنفيدي للأهلي أن اتحاد الكرة لم يتعنت في قيد كهربا، اتحاد الكرة رأى أن قيد كهربا في الأهلي فرصة لكي يأخذ كل المستحقات المادية من كل الأندية".

وكان اتحاد الكرة قد رفض قيد كهربا في قائمة الأهلي بسبب مديونية على القلعة الحمراء بلغت 9 ملايين جنيه.

وأضاف: "اتحاد الكرة اطلع على كل مديونيات الأندية ليس الأهلي فقط، والأمر انتهى بمنتهى السلاسة وتم قيد كهربا محليًا وإفريقيًا".

وأوضح: "الأهلي دفع 6 ملايين جنيه كمديونية وكان له 3 ملايين جنيه، وتم الاتفاق على كل شىء مع اتحاد الكرة وهناك خطابات رسمية، "كهربا كان يريد مبالغ كبيرة ولكن عند الجدية وافق على أن يكون من أعلى فئة لاعبين في الأهلي".

واختتم: "من يشترى الأهلي نشتريه، وهناك أمثلة مثل رمضان صبحي وكهربا وحسين الشحات ومحمد مجدي أفشة، لا نستخسر أن ننفق على أي لاعب يشترينا".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

عدلي القيعي: جزر القمر علمت علينا.. والجبلاية تدار من مديريها السابقين.. تفاصيل

اتحاد الكرة يصدم الأهلي بشأن قيد كهربا فى الميركاتو الشتوي

اللجوء إلى الفيفا .. سيناريوهات حل أزمة قيد كهربا مع الأهلي

عاجل | انفراجة كبيرة فى أزمة قيد كهربا مع الأهلى

الأهلى يقيد محمود كهربا بعد وصول بطاقته الدولية

رغم قيده في قائمة الأهلي لمباراة مصر.. اتحاد الكرة يهدد بإيقاف كهربا | تفاصيل

ترشيحاتنا

بعد إعلان صفاء سلطان استئصال الرحم .. 6 أعراض تصيبك وهذه الأطعمة تحميك

مطار الغردقة يستقبل أساطير أفريقيا | ورحلة خاصة من مصر للطيران لحضور حفل الأفضل

الغندور يتقدم بمذكرة إلى أعضاء الجبلاية ضد مرتضى منصور .. تفاصيل

مفاجأة جديدة | رد عائلة الشاب السوري المقتول في فيلا نانسي عجرم

طريقة نقل ملكية عداد الكهرباء والأوراق المطلوبة

كيفية التخلص من المصاحف القديمة .. تعرف على أفضل طريقة بدلا من الحرق

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد | غادة رجب تحتفل بزفافها في سرية تامة

اتدفى مجانا | أهل الكرم يوزعون شوربة العدس على العمال في الشرقية

هنتعشى إيه النهاردة .. سلمون بالعسل والصويا صوص وسلطة أمريكية وبطاطس شيبس