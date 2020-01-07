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رياضة

طاقم تحكيم من بوركينا فاسو لإدارة لقاء المصري وبيراميدز في الكونفدرالية

الثلاثاء 07/يناير/2020 - 12:02 ص
بيراميدز
بيراميدز
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محمد رشاد
أعلنت لجنة الحكام بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، عن طاقم تحكيم من بوركينا فاسو لإدارة مباراة المصري مع مضيفه بيراميدز مساء الأحد المقبل على ستاد الدفاع الجوي بالقاهرة بالجولة الرابعة من المجموعة الأولى لدور المجموعات بالنسخة السابعة عشرة للبطولة الكونفدرالية الأفريقية.

ويقود طاقم التحكيم، حكم الساحة جون واتارا، ومعه كل من سيدو تياما مساعد حكم أول وحبيب عمر سانو مساعد حكم ثاني بالإضافة إلى الحكم الرابع بوريما سانوجو.

وذكر كاف اليوم الاثنين أنه تم إسناد مهام مراقب المباراة إلى التنزاني أحمد موجوي ، بينما أسندت مهام منسق عام المباراة إلى فيكتور لورانس لوال من جنوب السودان ، وتم تكليف الجزائري كريا سمير بمهام مراقب الحكام.
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