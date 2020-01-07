طاقم تحكيم من بوركينا فاسو لإدارة لقاء المصري وبيراميدز في الكونفدرالية

أعلنت لجنة الحكام بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، عن طاقم تحكيم من بوركينا فاسو لإدارة مباراة المصري مع مضيفه بيراميدز مساء الأحد المقبل على ستاد الدفاع الجوي بالقاهرة بالجولة الرابعة من المجموعة الأولى لدور المجموعات بالنسخة السابعة عشرة للبطولة الكونفدرالية الأفريقية.





ويقود طاقم التحكيم، حكم الساحة جون واتارا، ومعه كل من سيدو تياما مساعد حكم أول وحبيب عمر سانو مساعد حكم ثاني بالإضافة إلى الحكم الرابع بوريما سانوجو.



