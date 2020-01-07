العراق أمام مجلس الأمن: الغارة الأمريكية في بغداد خرق للسيادة

أدلى مندوب العراق لدى مجلس الأمن، محمد حسين بحر العلوم، برسالة، أمام المجلس، قال فيها إن الغارة الأمريكية التي استهدفت قاسم سليماني بالقرب من مطار بغداد، خرق للسيادة العراقية.



وأكد "بحر العلوم" في رسالته، على حرص العراق ألا تتعرض القوات الأجنبية في العراق لأي اعتداء.



وكان رئيس الأركان في الجيش الأمريكي، قال إن الوثيقة المتداولة بشأن وضع القوات في العراق، مسودة، هدفها التنسيق، وما كان ينبغي أن تنشر.



وأوضح "مارك ميلي" أنها مجرد مسودة مسربة، مضيفا أنه في الوقت الحالي لم يتم اتخاذ قرار نهائي بالانسحاب.



وأشار إلى أنه في الوقت الحالي يجري إعادة تموضع من قبل القوات؛ لتخفيف الضغط على الحكومة العراقية.



وأكد "ميلي" أن الوثيقة ربما قد تكون أرسلت بالخطأ وأنها مسودة غير موقعة.