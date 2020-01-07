AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

العراق أمام مجلس الأمن: الغارة الأمريكية في بغداد خرق للسيادة

الثلاثاء 07/يناير/2020 - 01:00 ص
صدى البلد
Advertisements
قسم الخارجي
أدلى مندوب العراق لدى مجلس الأمن، محمد حسين بحر العلوم، برسالة، أمام المجلس، قال فيها إن الغارة الأمريكية التي استهدفت قاسم سليماني بالقرب من مطار بغداد، خرق للسيادة العراقية.

وأكد "بحر العلوم" في رسالته، على حرص العراق ألا تتعرض القوات الأجنبية في العراق لأي اعتداء.

وكان رئيس الأركان في الجيش الأمريكي، قال إن الوثيقة المتداولة بشأن وضع القوات في العراق، مسودة، هدفها التنسيق، وما كان ينبغي أن تنشر.

وأوضح "مارك ميلي" أنها مجرد مسودة مسربة، مضيفا أنه في الوقت الحالي لم يتم اتخاذ قرار نهائي بالانسحاب.

وأشار إلى أنه في الوقت الحالي يجري إعادة تموضع من قبل القوات؛ لتخفيف الضغط على الحكومة العراقية.

وأكد "ميلي" أن الوثيقة ربما قد تكون أرسلت بالخطأ وأنها مسودة غير موقعة.
Advertisements

ترشيحاتنا

شاهد | غادة رجب تحتفل بزفافها في سرية تامة

سمير فرج: المناورات المصرية الأخيرة رسالة ردع معنوي وعسكري.. فيديو

أنقذ 11 راكبا من الموت غرقا في ترعة قنا.. علي حسين: كان كل همي أطلع الناس

الخطيب يلبي دعوة أحمد الشيخ ويحضر عقد قرانه

مصرع زوجة أمين شرطة أثناء لعبها بسلاحه في الدقهلية

أستاذ بالأزهر: لبس المرأة ليس مبررا للتحرش .. فيديو

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد | غادة رجب تحتفل بزفافها في سرية تامة

اتدفى مجانا | أهل الكرم يوزعون شوربة العدس على العمال في الشرقية

هنتعشى إيه النهاردة .. سلمون بالعسل والصويا صوص وسلطة أمريكية وبطاطس شيبس