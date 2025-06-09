انخفاض نسب إشغال الشواطئ بالإسكندرية في رابع أيام عيد الأضحى

ذكرت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية، أن نسب الإشغال في شواطئ المحافظة شهدت انخفاضا نسبيا صباح رابع أيام عيد الأضحى المبارك، مع تباين ألوان الرايات بالقطاعين الشرقي والغربي.



وأعلنت الإدارة - في بيان اليوم /الاثنين/ - استقرار حالة البحر بشواطئ القطاع الشرقي، مع رفع الرايات الخضراء بها وحالة البحر هادئة، بينما تم رفع الرايات الصفراء بجميع شواطئ القطاع الغربي والعجمي وحالة البحر متوسطة.



وأشار البيان إلى أن شواطئ المحافظة شهدت انخفاضا في الإقبال بأغلب شواطئ القطاعين الشرقي والغربي، حيث وصلت نسب الإشغال شرقي المحافظة في تمام الساعة 12 ظهرًا إلى 30% و20% بشواطئ القطاع الغربي .. وأهابت الإدارة من جميع المصطافين والرواد الالتزام بالتعليمات واتباع ألوان الرايات المرفوعة وتعليمات رجال الإنقاذ.



كما ناشدت رواد الشواطئ بعدم دفع إكراميات، وفي حال فرض أي إكرامية من أي عامل، يرجى التواصل مع مفتشي الإدارة على الفور، كما طالبت بالمحافظة على نظافة الشواطئ وعدم رمي المخلفات على الكورنيش.



وتنقسم رايات البحر إلى ثلاثة ألوان تعبر كل منها عن حالة البحر، فالراية الخضراء وتعنى أن حالة البحر آمنة وتسمح بالنزول للمياه، والراية الصفراء تعني أن حالة البحر غير مستقرة نسبيا وتسمح بالنزول ولكن مع أخذ الحيطة والحذر.. وتعني الراية الحمراء خطورة وحظر النزول إلى مياه البحر نهائيا ويجب الانصياع لتعليمات رجال الإنقاذ بشكل كامل.

