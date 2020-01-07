بصورة من عقد القران.. إلهام شاهين تهنئ غادة رجب بزفافها

قدمت الفنانة إلهام شاهين، التهاني، لصديقتها المطربة غادة رجب، بمناسبة زفافها الذي أقيم أمس بأحد فنادق القاهرة الكبرى.



ونشرت إلهام شاهين، صورة لها برفقة غادة رجب وزوجها من حفل الزفاف، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.



وعلقت على الصورة، قائلة "مبروك لصديقتي وحبيبة قلبي الفنانة الجميلة غادة رجب أتمنى لها السعادة من كل قلبي".



وشهد الحفل حضور عدد من نجوم الوسط الفني، من بينهم: «دلال عبد العزيز، ميرفت أمين، رجاء الجداوي، إلهام شاهين»، وآخرون.



وكانت الفنانة غادة رجب، كشفت سبب غيابها عن الساحة الفنية وعدم طرحها ألبومات غنائية خلال السنوات الماضية.



وأوضحت غادة خلال تصريحاتها ببرنامج "عرب وود"، والمذاع عبر فضائية "روتانا": "الظروف الإنتاجية الآن أصبحت أصعب من الأول، كما أن الوضع مختلف الآن من حيث الجمهور ومواقع التواصل الاجتماعي".