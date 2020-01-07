محافظ أسوان: انفراجة كبيرة لإنهاء مشكلة الإسكان المتميز

أعلن محافظ أسوان أشرف عطية، حدوث انفراجة كبيرة لإنهاء مشكلة الإسكان المتميز بمنطقة العقاد بمدينة أسوان بإجمالي 3 آلاف وحدة سكنية، من خلال الإسراع بمعدلات التنفيذ لاستكمال الأعمال المطلوبة من المرافق العامة للمرحلة الأولى للبدء في تسليمها للحاجزين ضمن فعاليات الاحتفال بالعيد القومي للمحافظة الشهر الجاري.



جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده محافظ أسوان لاستعراض كافة الجوانب الفنية والإدارية والمالية والقانونية للمشروع لتنفيذ وتسليم المرحلة الأولى منه وذلك بحضور نواب المحافظ الدكتورة غادة يحيى والدكتور أحمد شعبان، بجانب حازم عزت السكرتير العام للمحافظة ومديري الإسكان والمشروعات والشئون المالية والقانونية.



وأكد اللواء أشرف عطية، على أن المحافظة تقف دائما في صف المواطنين الحاجزين والجادين في هذا المشروع الحيوي حيث لم تحصل على أي هامش ربح منه على الرغم من مناقضة ذلك قانونًا ، وهو الذي سيتبعه زيادة طفيفة في سعر الوحدة السكنية.



ولفت إلى أن لجنة التقييم المحايدة من وزارة الإسكان أقرت ضرورة إلزام الحاجزين بسعر أعلى للمتر سواء للوحدات السكنية كاملة أو نصف التشطيب بما يتوافق مع تكلفة إدخال المرافق العامة من مياه شرب وصرف صحي وكهرباء وطرق وغاز طبيعي واتصالات والتي تصل إلى مئات الملايين من الجنيهات.



وكشف محافظ أسوان عن أنه سيتم استبعاد كل من لم يسدد نسبة 50% من ثمن الوحدة السكنية وذلك لعدم الجدية والالتزام بضوابط الإعلان المسبق في عام 2013 عن شروط وقواعد تخصيص الوحدات السكنية بالمشروع؛ لإفساح المجال أمام الجادين للحصول على هذه الوحدات المميزة والتي يصل السعر التسويقي لها طبقًا لأسعار الشقق المماثلة في نفس المنطقة لضعفيين السعر المبدئي مما يعكس المرونة الكبيرة من قبل المحافظة في تخصيص هذه الوحدات.



وأكد أنه بمجرد الانتهاء من تسليم المرحلة الأولى على الحاجزين سيتم تكثيف الجهود لمواصلة تسليم باقي المراحل الأخرى، وهو الذي يستلزم من الحاجزين الجدية في دفع الأقساط والمستحقات المالية المتبقية للوفاء بسرعة إنهاء أعمال إدخال المرافق العامة والتشطيبات بالتوازي معها.