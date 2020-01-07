AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

أمريكا تحذر رعاياها في تل أبيب من احتمالية إطلاق إيران صواريخها صوب إسرائيل

الثلاثاء 07/يناير/2020 - 08:39 ص
صواريخ إيرانية تجاه
صواريخ إيرانية تجاه إسرائيل.. أمريكا تحذر رعاياها فى تل ابيب
Advertisements
سمر صالح
حذرت السفارة الأمريكية في إسرائيل رعاياها من صواريخ إيرانية قد تضرب إسرائيل ردًا على اغتيال قائد فيلق القدس قاسم سليماني.

ووفقًا لموقع "والاه" العبري، نشرت السفارة الأمريكية في إسرائيل، عبر موقعها على الإنترنت تحذيرا لرعاياها المتواجدين في إسرائيل، وطلبت منهم الحذر واليقظة، من احتمالية إطلاق إيران صواريخها صوب إسرائيل.

وطالبت السفارة من رعاياها اتباع التعليمات الأمنية، وذلك في أعقاب التهديدات الإيرانية الساخنة بالرد على اغتيال سليماني.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أمريكا تحذر رعاياها من التوجه إلى 3 مدن عربية.. تعرف على السبب

مقتل قاسم سليماني.. المرشد الإيراني يعلن الحداد 3 أيام ويتوعد أمريكا بانتقام عنيف

بعد اغتيال قاسم سليماني.. محلل إسرائيلي يوضح كيف سترد إيران؟

هجمات محتملة.. السفارة الأمريكية بالكويت تحذر رعاياها

الولايات المتحدة الأمريكية تحذر رعاياها بلبنان عقب مقتل قاسم سليماني

إسرائيل تحذر حماس من الرد على اغتيال قاسم سليماني

ترشيحاتنا

بعد مقتل سليماني.. ظريف يؤكد: اقتربنا من حل أزمات المنطقة

هل ينفع الكافر عمله الصالح ويثاب على فعل الخير؟.. علي جمعة يرد بكلمتين

إلغاء ترتيبات استقبال محمد صلاح بـ حفل الأفضل في إفريقيا

روح قلبي ربنا يخليكي ليا.. مصطفى خاطر يهنئ زوجته بعيد ميلادها

أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم الثلاثاء 7 - 1 - 2020..فيديو

بمكياج صاخب وورد.. أسما شريف منير تخطف الأنظار في أحدث ظهور لها

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد تراجع الدولار .. تعرف على أسعار بيجو peugeot اليوم في مصر.. صور

مين أحلى؟ هنا الزاهد و زوجة كريم فهمي يتألقن بملابس سوداء فى أحدث ظهور لهما

بمكياج صاخب وورد.. أسما شريف منير تخطف الأنظار في أحدث ظهور لها