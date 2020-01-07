أمريكا تحذر رعاياها في تل أبيب من احتمالية إطلاق إيران صواريخها صوب إسرائيل

حذرت السفارة الأمريكية في إسرائيل رعاياها من صواريخ إيرانية قد تضرب إسرائيل ردًا على اغتيال قائد فيلق القدس قاسم سليماني.



ووفقًا لموقع "والاه" العبري، نشرت السفارة الأمريكية في إسرائيل، عبر موقعها على الإنترنت تحذيرا لرعاياها المتواجدين في إسرائيل، وطلبت منهم الحذر واليقظة، من احتمالية إطلاق إيران صواريخها صوب إسرائيل.



وطالبت السفارة من رعاياها اتباع التعليمات الأمنية، وذلك في أعقاب التهديدات الإيرانية الساخنة بالرد على اغتيال سليماني.