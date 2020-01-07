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حوادث

التصريح بدفن جثة تاجر لقى مصرعه داخل حجز قسم بنها

الثلاثاء 07/يناير/2020 - 08:55 ص
جثة - أرشيفية
جثة - أرشيفية
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إبراهيم الهوارى
أمرت نيابة قسم بنها بالتصريح بدفن جثة تاجر فاكهةم لقى مصرعه داخل الحجز إثر إصابته بهبوط حاد في الدورة الدموية.

كما أمرت النيابة بندب الطب الشرعي لتشريح الجثة لبيان سبب الوفاة والتصريح بالدفن عقب ذلك وطلب تحريات المباحث على ظروف الواقعة وملابساتها واستدعاء شهود العيان من المسجونين رفقة المتهم بحجز القسم وسؤال ضباط النوبتجيه وقت حدوث الوفاة

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية إخطارا بوفاة تاجر فاكهة داخل حجز قسم بنها وتبين من التحريات أن المتوفى يدعى "م. س. م" 30 سنة ومحجوز على ذمة إحدى القضايا.

وأثناء وجوده بحجز القسم أصيب بهبوط حاد في الدورة الدموية توفى وجرى نقل الجثة إلى مستشفى بنها العام وتولت النيابة التحقيق فأصدرت قرارها السابق.
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