أمريكا ترفض منح ظريف تأشيرة دخول للمشاركة في اجتماع لمجلس الأمن الدولي

ذكرت مجلة "نيوز ويك" الأمريكية أن أمريكا رفضت منح وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف تأشيرة دخول إلى الولايات المتحدة للمشاركة في اجتماع مقرر لمجلس الأمن الدولي في نيويورك الخميس المقبل؛ خوفا من أن يدين اغتيال الجنرال الإيراني البارز قاسم سليماني في ضربة أمريكية بالعراق.







وأوضحت الصحيفة أن مسئولا في إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أبلغ الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش بأنه لن يُسمح لظريف بدخول الولايات المتحدة لحضور اجتماع مجلس الأمن الدولي المقرر عقده يوم 9 يناير.





يأتي هذا بعد تصاعد التوتر بين واشنطن وطهران في أعقاب مقتل سليماني في ضربة أمريكية بالعراق الجمعة الماضي.