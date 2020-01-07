بحب جوليا روبرتس.. حسن الرداد: بقلد صوت مارى منيب والريحانى.. فيديو

قال الفنان حسن الرداد، إنه يتمنى السفر إلى إسبانيا مرة أخرى، لافتًا إلى أنه أغرم بها منذ اول زيارة له بها، مؤكدًا أنها بلد جميلة وشعبها جميل، مضيفًا أنه متابع جيد للسينما الأجنبية وخاصة ألباتشينو.



وأضاف حسن الرداد، خلال حديثه مع الإعلامية مها الصغير، ببرنامج " it’s show time" المذاع على فضائية " cbc"، بحب جوليا روبرتس جدًا، مشيرًا إلى أنه يتمنى ان يكون اكثر صبرًا فى حياته الاجتماعية وعدم التسرع فى قراراته.



وتابع أتمنى السفر والجلوس أمام البحر بدون استخدام الموبايل والانعزال عن العالم، موضحًا أنه فى أضيق الأوقات عندما لا يجب متنفسًا للهروب والجلوس على الشاطئ يهرب من الضغوطات بمشاهدة عدد من الأفلام.



وأكد أنه كان يعرف يقلد الممثلين بشكل جيد، ويعرف تقليد أصوات الناس وزملائه، مضيفًا كنت بقلد مارى منيب ونجيب الريحانى وعدد من ممثلين الجيل القديم.