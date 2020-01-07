AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

بحب جوليا روبرتس.. حسن الرداد: بقلد صوت مارى منيب والريحانى.. فيديو

الثلاثاء 07/يناير/2020 - 11:53 ص
حسن الرداد
حسن الرداد
Advertisements
آيات أحمد
قال الفنان حسن الرداد، إنه يتمنى السفر إلى إسبانيا مرة أخرى، لافتًا إلى أنه أغرم بها منذ اول زيارة له بها، مؤكدًا أنها بلد جميلة وشعبها جميل، مضيفًا أنه متابع جيد للسينما الأجنبية وخاصة ألباتشينو.

وأضاف حسن الرداد، خلال حديثه مع الإعلامية مها الصغير، ببرنامج " it’s show time" المذاع على فضائية " cbc"، بحب جوليا روبرتس جدًا، مشيرًا إلى أنه يتمنى ان يكون اكثر صبرًا فى حياته الاجتماعية وعدم التسرع فى قراراته.

وتابع أتمنى السفر والجلوس أمام البحر بدون استخدام الموبايل والانعزال عن العالم، موضحًا أنه فى أضيق الأوقات عندما لا يجب متنفسًا للهروب والجلوس على الشاطئ يهرب من الضغوطات بمشاهدة عدد من الأفلام.

وأكد أنه كان يعرف يقلد الممثلين بشكل جيد، ويعرف تقليد أصوات الناس وزملائه، مضيفًا كنت بقلد مارى منيب ونجيب الريحانى وعدد من ممثلين الجيل القديم.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الناس بتشتم كتير.. حسن الرداد يكشف عن أسباب عدم تفاعله عبر مواقع التواصل

استمتع بالعمل معها.. حسن الرداد: ساعات بتخانق مع زوجتي في التصوير

حسن الرداد: لو دلال عبد العزيز طبخت هتعمل اكل حلو.. والفنانة: زي القطط بياكل وينكر

طريقة عمل طاجن فراخ بالجبنة

أول وآخر حب.. دينا فؤاد تحيي ذكرى المطرب عامر منيب

لكل اسم حكاية.. كبير الرحيمية قبلى .. ولد فى بورسعيد وخرج من جلباب والده

ترشيحاتنا

تفاصيل جديدة في قضية اقتحام فيلا نانسي عجرم بـ لبنان

تلف خلايا الكبد أخطرها.. 4 أضرار لـ تناول كعك العيد

بكاء وعويل.. 20 صورة ترصد لحظة تشييع جثمان قاسم سليماني إلى مثواه الأخير

ننتظر ساعة الصفر| قائد الحرس الثوري الإيراني: الأوامر صدرت للانتقام لـ قاسم سليماني

مفيش استئصال تاني| علاجات جديدة للقضاء على أورام الثدي دون كيماوي.. فيديو

دعاء الريح من 4 كلمات ردده النبي عند هبوب الرياح.. لا يعرفه الكثيرون

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تعليق مثير للجدل والسخرية من الجوكر بعد فوزه بجائزة أفضل ممثل.. شاهد

شاهد.. هجوم خنزير مسعور على عمال محطة وقود

ثعبان يتسلل إلى مرحاض منزل ويروع مالكه المسن.. شاهد ماذا حدث