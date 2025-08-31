الدوري المصري...موعد مباراة الزمالك ووادى دجلة والقنوات الناقلة

يستعد الفريق الاول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة وادى دجلة اليوم الأحد فى الجولة الخامسة لمسابقة الدوري .

موعد مباراة الزمالك ووادى دجلة

تنطلق مباراة الزمالك ووادى دجلة فى التاسعة مساء اليوم، الأحد باستاد السلام، ضمن منافسات الجولة الخامسة لمسابقة الدوري المصري.

القناة الناقلة لمباراة الزمالك ووادى دجلة

تذاع مباراة الزمالك ووادي دجلة عبر قناة أون سبورت

وتعاقد الزمالك مع 10 صفقات وهم: "مهدي سليمان، الأنجولي شيكو بانزا، عمرو ناصر، أحمد شريف، الفلسطيني آدم كايد، المغربي عبد الحميد معالي، أحمد ربيع، محمد إسماعيل، عدي الدباغ، والبرازيلي خوان ألفينا".

أكد الإعلامي خالد الغندور، أن نادي الزمالك يكثف محاولاته لتسويق اللاعب عمر فرج خلال الفترة المقبلة.

وقال الغندور عبر برنامج ستاد المحور، إن المدير الرياضي لنادي الزمالك جون إدوارد ومدير التعاقدات عبد الرحمن إسماعيل يعملان على تسويق الفلسطيني عمر فرج في أحد الدوريات الأوروبية.

وأضاف الغندور، أن الزمالك يسوق اللاعب بالتحديد في السويد ومنتظرين انتهاء مباراة وادي دجلة وهيتم التركيز على ملف تسويقه بشكل أكبر خلال فترة التوقف الدولي المقبلة خصوصا بعد خروجه من حسابات فيريرا