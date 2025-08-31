قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الدوري المصري...موعد مباراة الزمالك ووادى دجلة والقنوات الناقلة
غارات الاحتلال تتصاعد في مدينة غزة.. 100 شهيد خلال 24 ساعة
بزيادة 172 جنيهًا.. ارتفاع أسعار الذهب 3.8% خلال أغسطس
الداخلية تعيد الانضباط بالطرق.. 134 سائقا يتعاطون مخدرات في قبضة الأمن
رئيس المنظمة المصرية الألمانية: الإخوان يقودون حملة ممنهجة للاعتداء على السفارات المصرية في أوروبا
غيابات الزمالك أمام وادي دجلة في الدوري المصري
غيابات اضطرارية.. تشكيل الزمالك المتوقع أمام وادي دجلة
هل يمكن المطالبة بحقوقك بدون عقد؟ قانون العمل الجديد يجيب
شائعة تحولت لـ ترند عالمي.. ترامب الأكثر تداولا علي منصات التواصل| ما السبب؟
ما بين نفي وانتظار.. ما مصير المقاومة إذا تم تأكيد اغتيال أبو عبيدة؟
غدًا.. غلق موقع التنسيق الإلكتروني لتسجيل اختبارات القدرات لطلاب الشهادات الفنية
إدارة ترامب تزيد الضغط على إسرائيل وسوريا للتوصل إلى اتفاق أمني الشهر المقبل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

الزمالك يستدرج وادي دجلة للانفراد بالصدارة

الزمالك
الزمالك
إسراء أشرف

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة قوية أمام وادي دجلة، في التاسعة مساء اليوم، الأحد، على استاد السلام، ضمن منافسات الجولة الخامسة من الدوري المصري الممتاز.

ويسعى الفريق الأبيض لمواصلة انتصاراته وتثبيت أقدامه في القمة، حيث يدخل اللقاء متصدرًا جدول الترتيب برصيد 10 نقاط من 4 مباريات، بعدما حقق الفوز على سيراميكا ومودرن وفاركو، وتعادل أمام المقاولون العرب.

وأنهى البلجيكي يانيك فيريرا، المدير الفني للزمالك، استعداداته أمس، السبت، حيث ركز في المران الأخير على علاج الأخطاء التي ظهرت في مباراة فاركو، خاصة فيما يتعلق بإنهاء الهجمات والتحولات الدفاعية، وطالب لاعبيه بالتركيز منذ البداية، مشددًا على أهمية التسجيل المبكر لمنح الفريق أفضلية فنية ومعنوية.

ومن المنتظر أن يعتمد فيريرا على نفس تشكيل المباراة الماضية، مع إجراء تعديل اضطراري في وسط الملعب، بعد غياب نبيل عماد "دونجا" للإيقاف، حيث سيشغل محمد شحاتة موقعه بجوار عبد الله السعيد وناصر ماهر، فيما يقود الهجوم الثلاثي خوان ألفينا وشيكو بانزا وعدي الدباغ.

وعمل الجهاز الفني للزمالك  على دراسة نقاط قوة وضعف وادي دجلة عبر تحليل مبارياته الأخيرة، ووجه لاعبيه بضرورة التحرك بدون كرة، وسرعة نقل اللعب، وإغلاق المساحات أمام المنافس.

في المقابل، يدخل وادي دجلة المباراة وهو في المركز الرابع عشر برصيد 4 نقاط، ويأمل في استثمار انتصاره الأخير على زد بنتيجة 2-1، وهو الفوز الأول له هذا الموسم.

وطالب محمد الشيخ، المدير الفني لدجلة، لاعبيه بالانضباط التكتيكي والاعتماد على المرتدات السريعة، مع غلق المساحات أمام عناصر الزمالك المميزة.

ويعول الشيخ على الروح القتالية للاعبيه بجانب عناصر الخبرة، على أمل خطف نقطة أو تحقيق مفاجأة تمنح الفريق دفعة قوية في صراع الهروب المبكر من مؤخرة الجدول.

وتكتسب المواجهة أهمية خاصة، فالزمالك يسعى لتأكيد صدارته واستمرار بدايته القوية، بينما يتطلع وادي دجلة إلى تعطيل مسيرة المتصدر وتحقيق نتيجة إيجابية قد تقلب حسابات المسابقة مبكرًا.

الزمالك وادي دجلة نادي الزمالك الدوري المصري يانيك فيريرا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الفنانة علا غانم وطليقها

القبض على رجل الأعمال طليق الفنانة عُلا غانم من منزله .. لهذا السبب

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الأحد

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الأحد

ريبيرو

إعلامي يكشف مفاجأة في الشرط الجزائي بعقد «ريبيرو» مع الأهلي

رفع الحواجز أمام مقر السفارة البريطانية

إزالة الحواجز من أمام مقر السفارة البريطانية بجاردن سيتي

سعر الذهب

سعر أعلي عيار ذهب اليوم 31-8-2025

خفض سعر الفائدة على شهادات الادخار من البنك الأهلي وبنك مصر بعد قرار المركزي

بعد قرار المركزي.. تخفيض الفائدة على شهادات الادخار من البنك الأهلي وبنك مصر

أحمد بدوي

«اتصالات النواب»: سيتم حل أزمة هواتف الأجانب والمصريين المقيمين بالخارج قريبًا

الأهلي

إعلامي يكشف الثنائي المرشح لتدريب الأهلي خلفًا لـ «ريبيرو»

ترشيحاتنا

الدكتور محمد الجندي، الأمين العام لمجمع البحوث الإسلاميَّة

البحوث الإسلامية يعزِّي رئيس جامعة نور مبارك بكازاخستان في وفاة والدته

الدعاء

آية التوفيق.. رددها كل يوم وقبل دخولك أي مكان

دعاء الصباح من الكتاب والسنة

دعاء الصباح من الكتاب والسنة.. ردد هذه الأدعية واملأ يومك بالبركة

بالصور

محمد حماقي ونانسي عجرم يشعلان حفل مهرجان مراسي | صور جديدة

نانسي عجرم - محمد حماقي
نانسي عجرم - محمد حماقي
نانسي عجرم - محمد حماقي

سعر صادم .. بوسي تثير الجدل بحقيبة Hermes تتخطى 3 ملايين جنيه

بوسي
بوسي
بوسي

فيديو

طبيب يرقص مع مولود

كنت بخفف عن المريضة.. أول تعليق من الطبيب صاحب واقعة الرقص مع مولود داخل غرفة العمليات|فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عيسى بيومي

عيسى بيومي يكتب: الذكاء الاصطناعي ومستقبل الوجود الإنساني

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: قانون روان

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: طفلة الشيبسي والترند الحقيقي

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: العيسى وصناعة الفقيه المجدد

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الاعتذار في الزواج… قوة لا ضعف

المزيد