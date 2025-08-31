الزمالك يستدرج وادي دجلة للانفراد بالصدارة

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة قوية أمام وادي دجلة، في التاسعة مساء اليوم، الأحد، على استاد السلام، ضمن منافسات الجولة الخامسة من الدوري المصري الممتاز.

ويسعى الفريق الأبيض لمواصلة انتصاراته وتثبيت أقدامه في القمة، حيث يدخل اللقاء متصدرًا جدول الترتيب برصيد 10 نقاط من 4 مباريات، بعدما حقق الفوز على سيراميكا ومودرن وفاركو، وتعادل أمام المقاولون العرب.

وأنهى البلجيكي يانيك فيريرا، المدير الفني للزمالك، استعداداته أمس، السبت، حيث ركز في المران الأخير على علاج الأخطاء التي ظهرت في مباراة فاركو، خاصة فيما يتعلق بإنهاء الهجمات والتحولات الدفاعية، وطالب لاعبيه بالتركيز منذ البداية، مشددًا على أهمية التسجيل المبكر لمنح الفريق أفضلية فنية ومعنوية.

ومن المنتظر أن يعتمد فيريرا على نفس تشكيل المباراة الماضية، مع إجراء تعديل اضطراري في وسط الملعب، بعد غياب نبيل عماد "دونجا" للإيقاف، حيث سيشغل محمد شحاتة موقعه بجوار عبد الله السعيد وناصر ماهر، فيما يقود الهجوم الثلاثي خوان ألفينا وشيكو بانزا وعدي الدباغ.

وعمل الجهاز الفني للزمالك على دراسة نقاط قوة وضعف وادي دجلة عبر تحليل مبارياته الأخيرة، ووجه لاعبيه بضرورة التحرك بدون كرة، وسرعة نقل اللعب، وإغلاق المساحات أمام المنافس.

في المقابل، يدخل وادي دجلة المباراة وهو في المركز الرابع عشر برصيد 4 نقاط، ويأمل في استثمار انتصاره الأخير على زد بنتيجة 2-1، وهو الفوز الأول له هذا الموسم.

وطالب محمد الشيخ، المدير الفني لدجلة، لاعبيه بالانضباط التكتيكي والاعتماد على المرتدات السريعة، مع غلق المساحات أمام عناصر الزمالك المميزة.

ويعول الشيخ على الروح القتالية للاعبيه بجانب عناصر الخبرة، على أمل خطف نقطة أو تحقيق مفاجأة تمنح الفريق دفعة قوية في صراع الهروب المبكر من مؤخرة الجدول.

وتكتسب المواجهة أهمية خاصة، فالزمالك يسعى لتأكيد صدارته واستمرار بدايته القوية، بينما يتطلع وادي دجلة إلى تعطيل مسيرة المتصدر وتحقيق نتيجة إيجابية قد تقلب حسابات المسابقة مبكرًا.