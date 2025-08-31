غارات الاحتلال تتصاعد في مدينة غزة.. 100 شهيد خلال 24 ساعة

قال يوسف أبو كويك، مراسل القاهرة الإخبارية، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي يواصل تعميق عدوانه البري والجوي على مدينة غزة، مركّزًا هجماته على الأحياء الشمالية الشرقية والجنوبية الشرقية من المدينة، التي تحتضن أكثر من مليون فلسطيني يعانون من أوضاع إنسانية قاسية.

وأكد أبو كويك، خلال مداخلة عبر قناة القاهرة الإخبارية، أن الغارات لم تتوقف منذ فجر اليوم، مشيرًا إلى سقوط 18 شهيدًا صباحًا فقط، بينهم نحو 12 شهيدًا قرب مراكز المساعدات الأمريكية، حيث تم توثيق 9 شهداء في منطقة مركز توزيع المساعدات الإنسانية في نتساريم، بالإضافة إلى 3 آخرين في المنطقة الشمالية الغربية من مدينة رفح.

وأضاف المراسل أن حصيلة الشهداء خلال الـ24 ساعة الماضية بلغت نحو 100 شهيد فلسطيني، وهو رقم يعكس تصاعد العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، لافتًا إلى أن أكثر من ثلثي الضحايا من شمال القطاع ومدينة غزة تحديدًا.

وأوضح أن هذا التصعيد يشير إلى تركيز الاحتلال على استهداف المناطق المأهولة بالمدنيين شمال القطاع، في وقت يعاني فيه السكان من انعدام الأمن الغذائي، وشح المياه، وانهيار البنية التحتية الصحية والإنسانية.