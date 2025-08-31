قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ما بين نفي وانتظار.. ما مصير المقاومة إذا تم تأكيد اغتيال أبو عبيدة؟
غدًا.. غلق موقع التنسيق الإلكتروني لتسجيل اختبارات القدرات لطلاب الشهادات الفنية
إدارة ترامب تزيد الضغط على إسرائيل وسوريا للتوصل إلى اتفاق أمني الشهر المقبل
برلماني: رفض أمريكا تأشيرات الوفد الفلسطيني «انتهاك صارخ» للأعراف الدولية
الداخلية تطهر الصعيد.. مصرع 4 عناصر وضبط مخدرات بـ 59 مليون جنيه
مرصد الأزهر: مخيمات الشمال السوري قنبلة موقوتة تهدد بعودة الإرهاب
إذاعة جيش الاحتلال: ننتظر تأكيدًا استخباراتيًا بشأن نجاح اغتيـ،ــال «أبو عبيدة»
1380 وحدة سكنية.. شروط الحجز في مبادرة بيتك في مصر
ضغوط أمريكية على إسرائيل وسوريا للتوصل إلى اتفاق أمني الشهر المقبل
كيفية التقديم في وظائف لبنان براتب 500 دولار شهريا
أحدهم إصابته خطيرة .. إصابة 3 عمّال في انهيار جدار منزل بالدقهلية |تفاصيل
الدردير: زيزو وبن شرقي وتريزيجيه خارج الخدمة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

تحرك قافلة المساعدات الإنسانية من مصر إلى غزة.. والاحتلال يضع عراقيل

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
هاجر ابراهيم

قال محمد عبيد، موفد قناة القاهرة الإخبارية، إن الاحتلال الإسرائيلي سمح بدخول 90 شاحنة مساعدات فقط من أصل 180 شاحنة، كان من المفترض أن تمر من الجانب المصري عبر معبر رفح البري إلى معبر كرم أبو سالم، ثم إلى داخل قطاع غزة.

وأوضح عبيد، خلال مداخلة عبر قناة القاهرة الإخبارية، أن خطة سير قافلة «زاد العزة 26» كانت تشمل إدخال 180 شاحنة مساعدات إنسانية دفعة واحدة، إلا أن قوات الاحتلال الإسرائيلي رفضت إدخال العدد الكامل، وسمحت فقط بمرور فوجين فقط: الأول يضم 80 شاحنة، والثاني يضم 20 شاحنة.

وأضاف: «الاحتلال لم يكتفِ بمنع دخول بقية الشاحنات، بل هناك احتمالية أيضًا لرفض بعض الشاحنات التي سُمح لها بالدخول، وربما تُجبر على العودة مجددًا».

لا شاحنات وقود أو أدوية.. فقط مواد غذائية محدودة
وأكد موفد القاهرة الإخبارية أن الاحتلال الإسرائيلي لم يسمح بدخول أي شاحنات وقود أو أدوية ومستلزمات طبية، رغم الحاجة الماسّة لها في القطاع، خصوصًا مع استمرار أزمة التجويع ونقص الرعاية الصحية.

وأشار إلى أن ما سُمح بدخوله يقتصر على مواد غذائية محدودة مثل: «صناديق سلال غذائية، والسكر، والأرز، والمعلبات»، وهي كميات لا تتجاوز 1000 طن فقط، وتُعد أقل بكثير من الاحتياجات الفعلية لسكان قطاع غزة في ظل الحصار.

الاحتلال الاحتلال الإسرائيلي مساعدات غزة معبر رفح

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الفنانة علا غانم وطليقها

القبض على رجل الأعمال طليق الفنانة عُلا غانم من منزله .. لهذا السبب

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الأحد

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الأحد

ريبيرو

إعلامي يكشف مفاجأة في الشرط الجزائي بعقد «ريبيرو» مع الأهلي

رفع الحواجز أمام مقر السفارة البريطانية

إزالة الحواجز من أمام مقر السفارة البريطانية بجاردن سيتي

سعر الذهب

سعر أعلي عيار ذهب اليوم 31-8-2025

خفض سعر الفائدة على شهادات الادخار من البنك الأهلي وبنك مصر بعد قرار المركزي

بعد قرار المركزي.. تخفيض الفائدة على شهادات الادخار من البنك الأهلي وبنك مصر

أحمد بدوي

«اتصالات النواب»: سيتم حل أزمة هواتف الأجانب والمصريين المقيمين بالخارج قريبًا

الأهلي

إعلامي يكشف الثنائي المرشح لتدريب الأهلي خلفًا لـ «ريبيرو»

ترشيحاتنا

البخيل

هل يجوز للزوجة أخد مال من وراء زوجها البخيل؟.. يسري جبر يجيب

نتيجة انتخابات نقابة القراء

انتخابات نقابة القراء.. رسميا حشاد يكمل المسيرة ومعه 18 عضوا

اليوم العالمي للسرد القرآني

ملخص اليوم العالمي للسرد القرآني والعدد تجاوز 100 ألف.. فيديو وصور

بالصور

سعر صادم .. بوسي تثير الجدل بحقيبة Hermes تتخطى 3 ملايين جنيه

بوسي
بوسي
بوسي

فيديو

طبيب يرقص مع مولود

كنت بخفف عن المريضة.. أول تعليق من الطبيب صاحب واقعة الرقص مع مولود داخل غرفة العمليات|فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عيسى بيومي

عيسى بيومي يكتب: الذكاء الاصطناعي ومستقبل الوجود الإنساني

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: قانون روان

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: طفلة الشيبسي والترند الحقيقي

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: العيسى وصناعة الفقيه المجدد

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الاعتذار في الزواج… قوة لا ضعف

المزيد