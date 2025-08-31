توم باراك: إسرائيل لم تعد تنظر إلى حدودها على أنها ثابتة وفق خرائط سايكس-بيكو

كشف توم باراك، مبعوث الرئيس الأمريكي إلى لبنان وسوريا، عن نصيحة وجهها إلى رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، دعا فيها إلى ضرورة التعامل بتسامح مع لبنان، محذرا من أن "القسوة المفرطة تجاه لبنان سترتد سلبا على إسرائيل في نهاية المطاف".

وقال باراك في مقابلة مع وسيلة إعلام أمريكية: "قلت لنتنياهو صراحة: لا تكن شديد القسوة على لبنان، فإن المبالغة في الضغط تؤدي إلى نتائج عكسية"، مشيرًا إلى أن الاستقرار في لبنان يصب في مصلحة جميع الأطراف في المنطقة، بما في ذلك إسرائيل.

وتطرق باراك إلى تطورات المشهد الإقليمي بعد هجوم السابع من أكتوبر، مشيرًا إلى أن "ذلك اليوم شكل تحولا جذريا في التفكير الإسرائيلي، إذ لم تعد تل أبيب تنظر إلى حدودها على أنها ثابتة وفق خرائط سايكس-بيكو التي رسمت قبل أكثر من قرن، بل بدأت ترى المنطقة بعيون استراتيجية مختلفة، تتجاوز الخطوط المرسومة على الورق نحو واقع متغير على الأرض".