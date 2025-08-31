رئيس المنظمة المصرية الألمانية: الإخوان يقودون حملة ممنهجة للاعتداء على السفارات المصرية في أوروبا

اتهم الدكتور ماجد سعد، رئيس المنظمة المصرية الألمانية ورئيس الجالية المصرية في فرانكفورت، جماعة الإخوان الإرهابية بقيادة حملة منظمة تستهدف مقار السفارات والقنصليات المصرية بعدد من العواصم الأوروبية، مشيرًا إلى أن تلك التحركات تتم بالتنسيق مع جمعيات حقوقية ذات أجندات مشبوهة.

وأوضح سعد، خلال مداخلة مع الإعلامي أحمد دياب في برنامج «صباح البلد» المذاع على قناة «صدى البلد»، أن الاعتداءات المتكررة التي شهدتها مقار البعثات الدبلوماسية المصرية، خاصة في هولندا، تأتي في إطار محاولة ممنهجة لتشويه صورة الدولة المصرية عبر استغلال الأزمة الإنسانية في غزة.

وأضاف أن الجماعة تعتمد على الخطابات التحريضية التي تصدر من بعض قيادات حركة حماس حول معبر رفح، بهدف ترويج مزاعم كاذبة حول الدور المصري في التعامل مع الأزمة، لافتًا إلى أن هذه الدعاية تواجه وعيًا متزايدًا من أبناء الجاليات المصرية الذين يدركون أهداف تلك الحملات التخريبية.

وأكد سعد أن وزارة الخارجية المصرية تبذل جهودًا كبيرة للتواصل مع الحكومات الأوروبية لضمان حماية المؤسسات الدبلوماسية، مشددًا على أهمية استمرار الدعم الشعبي من أبناء مصر في الخارج.