الأعلى للجالية المصرية بهولندا: حملة "وطنك أمانة" واجب للتصدي لمحاولات الإساءة لبلدنا

أكدت سحر رمزي، المتحدثة باسم المجلس الأعلى للجالية المصرية في هولندا، أن إطلاق حملة "وطنك أمانة" من قِبل الجاليات المصرية بالخارج يُعد واجبًا وطنيًا، يهدف إلى حماية صورة مصر والدفاع عنها في مواجهة الحملات المسيئة.

وقالت رمزي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج "الساعة 6" على قناة الحياة، إن التحرك كان ضروريًا، خصوصًا بعد تكرار مشاهد اعتداء بعض "المرتزقة"، على حد وصفها، على السفارات المصرية ومحاولاتهم إغلاق أبوابها بالأقفال، مشددة: "لا يمكن أن نظل مكتوفي الأيدي أمام هذه الأفعال".

وأضافت أن المصريين في الخارج لن يسمحوا بتشويه صورة وطنهم، مشيرة إلى أن مصر معروفة بمواقفها الثابتة والداعمة للقضية الفلسطينية، ودورها الممتد في تقديم المساعدات عبر السنوات، قائلة: "مصر حملت القضية الفلسطينية على عاتقها وسارت بها لسنوات طويلة".