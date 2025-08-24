قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
جهاز حماية المنافسة يكشف عن استراتيجية جديدة لمنع الممارسات الاحتكارية
أحمد موسى: الإخوان عمرهم ما كانوا فصيل وطني ولا هيكونوا
أحمد موسى: كل من اختار محمد مرسي انتخب جماعة الإخوان الإرهابية
متى ترث المطلقة من زوجها؟.. أمين الإفتاء: حالة واحدة يكون لها حق في التركة
إعلان موعد إجازة المولد النبوي 2025 رسميًا
كرة القدم النسائية| الأهلي يفوز على بالم هيلز بثلاثية نظيفة
موعد بدء فصل الشتاء 2025 رسميًا .. انخفاض درجات الحرارة في هذا التوقيت
أحمد موسى: عرضنا وثائق الإخوان منذ 10 سنوات
بعد نشره على مواقع التواصل.. صاحب فيديو صفع ذوي الهمم يواجه هذه العقوبات
بث مباشر| الإعلامي أحمد موسى يوجه رسالة قوية لـ جماعة الإخوان على الهواء
وزير الدفاع ورئيس الأركان يلتقيان رئيس هيئة الأركان المشتركة الأردني لبحث سبل التعاون العسكري| صور
التنسيق الثلاثاء رسميا .. كليات المرحلة الثالثة وخطوات تسجيل الرغبات
برلمان

الجاليات المصرية في العواصم الأوروبية أثبتت مسؤوليتهم الوطنية عبر وقفات سلمية مشرفة

الدكتور محمد هارون
الدكتور محمد هارون
حسن رضوان

أكد الدكتور محمد هارون، أمين لجنة العلاقات الخارجية بحزب ”المصريين“، أن ما شهده العالم خلال الساعات الأخيرة من مشاهد أبناء الجاليات المصرية في العواصم الأوروبية، وهم يرفعون الأعلام الوطنية ويهتفون بشعارات "تحيا مصر"، يعكس بصورة صادقة ومشرّفة عمق انتماء المصريين بالخارج لوطنهم الأم، وحرصهم الدائم على دعم الدولة المصرية وقراراتها في مختلف القضايا المصيرية.

وأوضح ”هارون“ في بيان اليوم الأحد، أن وقفات المصريين السلمية في ميادين أوروبا ليست مجرد مظاهر رمزية، بل هي رسائل واضحة للمجتمع الدولي بأن مصر تمتلك قوة ناعمة فريدة تتمثل في جالياتها المنتشرة حول العالم، والتي تؤدي دورًا محوريًا في تعزيز صورة الدولة المصرية بالخارج، والدفاع عن مكتسباتها الوطنية في مواجهة حملات التضليل أو الشائعات المغرضة.

وأشار أمين لجنة العلاقات الخارجية بحزب ”المصريين“ إلى أن انخراط أبناء مصر في مبادرة "وطنك أمانة" يبرهن على وعيهم الكامل بأهمية الوقوف صفًا واحدًا خلف القيادة السياسية، خاصة في ظل التحديات الإقليمية والدولية الراهنة، موضحًا أن المصريين في الخارج يمثلون "جبهة دعم ثانية" للدولة، يسهمون بجهودهم وتحركاتهم في تعزيز مكانة مصر، وفتح قنوات تواصل حضارية مع الرأي العام الدولي.

وأضاف أن المشاهد التي نقلتها وسائل الإعلام الأوروبية لهذه الوقفات أظهرت مدى تلاحم المصريين حول ثوابت دولتهم، وقدرتهم على تقديم صورة راقية للشعب المصري المتماسك، القادر على التوحد خلف رايته الوطنية، لافتًا إلى أن اختيار الشعارات والهتافات التي حملت معاني الإخلاص والوفاء لمصر عكس إدراكًا عميقًا من جانب المصريين بالخارج لمسؤوليتهم تجاه وطنهم الأم.

وشدد القيادي بحزب ”المصريين“ على أن حزب ”المصريين“ يثمّن هذه المبادرات الوطنية التي تعكس الروح الإيجابية للمصريين بالخارج، مؤكداً أن الدولة تنظر إلى الجاليات المصرية كجزء أصيل من نسيج الوطن، وأن مشاركتهم في المبادرات الوطنية تمثل إضافة حقيقية لمسيرة التنمية والاستقرار.

واختتم محمد هارون، أمين لجنة العلاقات الخارجية بحزب ”المصريين“ بالتأكيد على أن ما يقدمه أبناء مصر في الخارج من جهود داعمة للدولة يرسّخ القناعة بأن الوطن أمانة في أعناق جميع أبنائه، سواء داخل حدود الدولة أو خارجها، وأن كل مصري هو سفير لوطنه أمام العالم، يحمل رسالته ويدافع عن صورته المشرفة.

تارا عماد

صورة من اللقاء

نجوم رحلوا فى شهر أغسطس ٢٠٢٥

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الجوافة؟

