رئيس حزب المصريين ناعيًا الدكتور علي المصيلحي: تميزت مسيرته بالعطاء المتواصل

نعى المستشار حسين أبو العطا، رئيس حزب "المصريين"، عضو المكتب التنفيذي لتحالف الأحزاب المصرية، ببالغ الحزن والأسى، الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية السابق، الذي وافته المنية صباح اليوم الثلاثاء بعد مسيرة من الجهد والعطاء.

وقال "أبو العطا"، في بيان، إن الدكتور علي المصيلحي قامة وطنية وشخصية مرموقة، كرس حياته لخدمة وطنه في مختلف المناصب التي شغلها، وتميزت مسيرته المهنية بالعطاء المتواصل والجهود الدؤوبة، وترك بصمات واضحة في قطاع التموين، حيث عمل على تحسين منظومة الدعم وتطوير آليات الرقابة لضمان وصول السلع الأساسية للمواطنين.

​وأوضح رئيس حزب "المصريين"، أن الدكتور علي المصيلحي لم يكن مجرد مسؤول، بل كان إنسانًا محبًا ومخلصًا، اتسم بالحكمة والتواضع والرؤية الثاقبة، وكان دائمًا قريبًا من الناس، يستمع إلى همومهم ويسعى جاهدًا لإيجاد حلول لمشكلاتهم، مؤكدًا أن رحيله يُمثل خسارة كبيرة لمصر.

واختتم: فقدنا رجل دولة من طراز فريد، ترك خلفه إرثًا من العمل الجاد والإنجازات التي ستظل شاهدة على تفانيه وإخلاصه، ونتقدم بخالص العزاء والمواساة لأسرته الكريمة ومحبيه، ونسأل الله أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته، وأن يُلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.