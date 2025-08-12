الجبهة الوطنية ينعى علي المصيلحي: جمع بين الانضباط العسكري والخبرة التشريعية

نعى حزب الجبهة الوطنية، قيادة وأعضاء؛ بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره د. علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية السابق، الذي انتقل إلى جوار ربه بعد رحلة حياة زاخرة بالعطاء في ميادين متعددة كلها لخدمة الوطن.

وذكر الحزب في بيانه: “جمع الفقيد بين الانضباط العسكري، والخبرة التشريعية، والمعرفة العلمية، والإدارة الحكيمة، فكان مثالا لرجل الدولة المخلص الذي نذر حياته لخدمة وطنه منذ كان ضابطا بالقوات المسلحة، ونائبا برلمانيا منتخبا لعدة دورات، وعالما متميزا؛ ثم وزيرا ترك بصمات واضحة في تطوير منظومة التموين وتحقيق الأمن الغذائي للمصريين”.