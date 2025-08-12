رئيس الوزراء ينعى علي المصيلحي وزير التموين السابق: كان نموذجاً للمسؤول الجاد

نعى الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، بعميق الحزن والأسى، الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية السابق، الذي وافته المنية اليوم بعد مسيرة من الجهد والعطاء.

وأكد رئيس مجلس الوزراء، أن هناك تقديرا واعتزازا بالجهود الكبيرة التي بذلها الفقيد الراحل في مختلف المناصب الوطنية التي تقلدها، حيث كان نموذجاً للمسؤول الجاد، المُحب لوطنه والمُخلص لقضايا أمته، كما أسهم خلال مُهمته الأخيرة في تطوير ملحوظ بعمل وزارة التموين والتجارة الداخلية، وأثبت كفاءة واضحة في مختلف الأزمات والتحديات التي مرت بنا في السنوات الأخيرة، خاصة خلال جائحة كورونا، التى حققت فيها وزارة التموين كفاءة في التخطيط والإدارة والمواجهة.

وأعرب الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عن خالص تعازيه القلبية إلى أسرة الفقيد، راجياً من الله أن يتغمده بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته، ويلهم ذويه الصبر والسلوان.