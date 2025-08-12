قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أصل الحكاية

بعد وفاته بسبب هذا المرض.. مسيرة خالدة للدكتور علي المصيلحي وزير التموين السابق

ولاء خنيزي

تصدّر اسم الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية السابق، محركات البحث عقب إعلان وفاته اليوم، الثلاثاء، إثر معاناته مع مرض السرطان.

المسيرة التعليمية

تخرج الدكتور علي المصيلحي في الكلية الفنية العسكرية عام 1971، بدرجة امتياز مع مرتبة الشرف في الهندسة الإلكترونية.

حصل عام 1977 على درجة الماجستير من جامعة Paris VI، ثم نال درجة الدكتوراه عام 1980 في استخدام الحاسبات في تصميم الدوائر المصغرة من Ecole Poly Technique بباريس.

الخبرات الأكاديمية والمهنية

بدأ علي المصيلحي مسيرته الأكاديمية في الكلية الفنية العسكرية، حيث تولى رئاسة قسم الحاسب ودرّس عدة مواد متخصصة، منها:

  • التصميم باستخدام الكمبيوتر.
  • تحليل وتصميم النظم.
  • هندسة البرمجيات.
  • قواعد البيانات.

وفي يناير 1991، ترك العمل الأكاديمي ليتولى منصب المدير العام التنفيذي لشركة متخصصة في تكنولوجيا المعلومات لمدة 19 عامًا، أشرف خلالها على مشروعات كبرى في قطاعات الصناعة والسياحة والبترول، إلى جانب وضع خطط تطوير للشركات الكبرى.

المناصب القيادية

1999: عُيّن كبير مستشاري وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، حيث وضع الخطة القومية لتطوير قطاع تكنولوجيا المعلومات في مصر، وأشرف على مشروعات استراتيجية مثل تطوير موانئ دمياط والعين السخنة، ونظام الضرائب العامة، ومبادرة "كمبيوتر لكل بيت".

2002: تولى رئاسة مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد حتى ديسمبر 2005، وقاد خطة شاملة لإصلاح الهيئة وتطوير خدماتها وبنيتها التحتية.

31 ديسمبر 2005: تولى منصب وزير التضامن الاجتماعي.

إصابته بالمرض

في مارس الماضي، أعلن الدكتور علي المصيلحي إصابته بمرض السرطان، موضحًا أن الأعراض بدأت في أكتوبر العام الماضي بصداع حاد، ليتبين لاحقًا وجود رشح في المخ وورم في الفص الأيمن من الرئة، خضع الفقيد لست جلسات علاج كيميائي على مدار ستة أشهر، وأظهرت التحاليل الأخيرة تحسنًا ملحوظًا في حالته قبل أن تتدهور مؤخرًا.

بيان النعي الرسمي

قال الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، في بيان النعي: "لقد كان الفقيد قامة وطنية بارزة، ورمزًا للإخلاص والكفاءة والنزاهة، حيث أسهم خلال فترة توليه المسئولية في تطوير منظومة التموين وتعزيز توافر السلع الاستراتيجية للمواطنين، وبذل جهودًا مخلصة لخدمة الوطن وأبنائه".

وتقدم الوزير بخالص التعازي لأسرة الراحل ومحبيه، داعيًا المولى أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته.

