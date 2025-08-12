علاء فاروق ينعى علي المصيلحي: قامة وطنية كبيرة

نعى علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الاراضي، ببالغ الحزن والأسى، الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية السابق، الذي وافته المنية اليوم.



وقال "فاروق" أن الدكتور علي المصيلحي قامة وطنية كبيرة، ترك بصمة واضحة في خدمة الوطن من خلال المناصب التي تولاها، والتي كان آخرها حقيبة وزارة التموين والتجارة الداخلية، لافتا إلى أن الراحل مثالًا للإخلاص والتفاني في العمل، وحقق إنجازات عديدة شهد لها الجميع، فضلا عن إسهامات كبيرة في العديد من الملفات الهامة، والتي ستظل شاهدة على عطائه المتميز.

وتقدم وزير الزراعة بخالص العزاء والمواساة لأسرة الفقيد، سائلًا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.