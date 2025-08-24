الجالية المصرية فى فرنسا: مصر ستظل قلب العروبة النابض والمدافع الأول عن القضية الفلسطينية

شهدت عدد من العواصم الأوروبية وقفات سلمية حاشدة نظمها أبناء الجاليات المصرية للتأكيد على دعمهم الكامل للدولة المصرية وقيادتها السياسية، حيث رفع المشاركون الأعلام الوطنية ولافتات حملت شعار "وطنك أمانة"، مرددين هتافات "تحيا مصر"، في رسالة واضحة بأن المصريين في الخارج يشكلون حائط صد ضد أي محاولات للنيل من استقرار الوطن أو تشويه صورته.

و أكدت الجالية المصرية أن مصر ستظل قلب العروبة النابض والمدافع الأول عن القضية الفلسطينية، مشددين على أن معبر رفح لم يُغلق من الجانب المصري كما تروج بعض الأطراف. أما في مدينة ميلانو الإيطالية، فقد أوضح أبناء الجالية أن أي اعتداء على السفارة أو القنصلية المصرية يُعتبر اعتداءً على الوطن الأم، داعين إلى المشاركة الواسعة في الوقفات المقبلة لإبراز وحدة الصف المصري في الداخل والخارج.

أكد مجدي سعيد، رئيس المجلس العام للمجتمع المصري في هولندا، وفي مداخلة هاتفية عبر برنامج "اليوم" المذاع على قناة DMC، أن السفارة المصرية في لاهاي "تمثل بيت كل مصري شريف"، مشيرًا إلى أن أبناء الجالية نظموا وقفة حاشدة للتعبير عن دعمهم للرئيس عبد الفتاح السيسي وحرصهم على حماية السفارة باعتبارها رمزًا للسيادة المصرية في الخارج.

وأوضح مجدي سعيد أن قوات الشرطة الهولندية كثّفت وجودها لتأمين الفعاليات السلمية، خاصة مع تزامنها مع مظاهرة معارضة، مؤكدًا أن هذا الإجراء عكس الحرص على ضمان عدم حدوث أي احتكاك بين الطرفين، والحفاظ على سلمية التحركات.

وأشار سعيد إلى أن بعض المشاركين في المظاهرة المعارضة قاموا برفع أعلام أجنبية من بينها العلم الإسرائيلي، في تصرف وصفه بأنه "مقزز" وغير مقبول من أي مصري، مضيفًا أن هذا المشهد زاد من عزيمة أبناء الجالية المصرية على التمسك بمواقفهم الوطنية والدفاع عن صورة مصر أمام الرأي العام الأوروبي.

وشدد مجدي سعيد على أن المصريين في الخارج يقفون صفًا واحدًا خلف دولتهم وقيادتهم، دفاعًا عن أمن واستقرار مصر في مواجهة أي محاولات لنشر الفوضى أو التحريض ضدها، مؤكدًا أن السفارات المصرية ستظل رمزًا وبيتًا لكل مصري مخلص يحرص على رفع اسم وطنه عاليًا.