وزير العمل يبحث مع وفد الجالية المصرية في إيطاليا فتح أسواق جديدة للعمالة المصرية

التقى وزير العمل محمد جبران، صباح اليوم الأحد، بمكتبه بالعاصمة الإدارية الجديدة ، مع وفدِ من ممثلي رجال الأعمال ، والجالية المصرية في إيطاليا، لتفعيل سُبل التواصل ، والتعاون ، لفتح أسواق عمل جديدة أمام الكوادر المصرية الماهرة والمُدربة.

استمع الوزير جبران من الوفد ، إلى احتياجات سوق العمل الإيطالي من المهن المطلوبة، وكافة المُقترحات والتي من شأنها توفير فرص عمل للشباب المصري بتلك الشركات .

وإستعرض الوزير جهود الوزارة في تطوير منظومة التدريب المهني، وتأهيل الشباب على المهن التي يحتاجها سوق العمل في الداخل والخارج ، وجاهزية "الوزارة" لتلبية احتياجات “الشركات الإيطالية”، موضحًا أن تلك المنظومة تتضمن أيضا التأكد من مهارات العامل، وتوعيته بحقوقه وواجباته، لضمان استدامته ، والحفاظ على حقوق الطرفين “صاحب العمل والعامل”.

ضَمّ وفد رجال الأعمال والجالية المصري مُمثلي إتحاد المصريين، وجمعيات رجال الأعمال، وتحالف المهاجرين والوافدين،وشركات متخصصة في الصناعات المعدنية والمعمار والاستيراد والتصدير : د. علي ربيع ، والسيد سمير صبحي مصطفى عبدالدايم ،والمهندس عماد حمدي ، والسيد ياسر المنسي ، والسيد عادل العزب ،والسيدة رولان حماية عوض ،والسيد روبرت وديع فريد، ود. أميرة عبدالحي حنفي، ومن وزارة العمل المصرية ، رشا عبدالباسط رئيس الإدارة المركزية للعلاقات الدولية، وهبة أحمد مدير عام الإدارة العامة للتشغيل، والملحق العمالي في ايطاليا سعيد حجازي.