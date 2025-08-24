قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الصحة: الدولة حريصة على زيادة الاستثمار الدوائي لتلبية الاحتياجات المحلية والتصدير
الزمالك ينتظر خطابا رسميا من فيفا واتحاد الكرة بقيد الكيني أرون
مطاردة ساخنة بين الأهالي ونسناس هارب في أرمنت.. ما القصة ؟
خامنئي: نرفض الإملاءات الأمريكية.. ولا حل مع واشنطن لأنها تسعى لإخضاعنا
الوزير: مستعدون لإزالة أي تحديات فنية أو إدارية أو إجرائية تواجه المستثمرين الصناعيين
ناشئات مصر للطائرة يفتتحن مشوارهن في بطولة إفريقيا بالفوز على مدغشقر
التنمية المحلية: 220 ألف مشروع بتمويل 34 مليار جنيه توفر 1.4 مليون فرصة عمل
وزير البترول: نتطلع لشراكة مع تشيلي في تطوير سلاسل القيمة للمعادن الحرجة
موعد تنسيق المرحلة الثالثة وخطوات التسجيل
ميل القلب لإحدى سور القرآن واستماعها بشكل دائم.. هل في ذلك خطأ؟ | الإفتاء توضح
خطة الاحتلال الإسرائيلي للسيطرة على مدينة غزة.. ما الأهداف الحقيقية؟
انطلاق البرنامج التدريبي في علوم الصيانة والترميم بالمتحف القومي للحضارة المصرية
وزير العمل يبحث مع وفد الجالية المصرية في إيطاليا فتح أسواق جديدة للعمالة المصرية

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع

التقى وزير العمل محمد جبران، صباح اليوم الأحد، بمكتبه بالعاصمة الإدارية الجديدة ، مع وفدِ من ممثلي رجال الأعمال ، والجالية المصرية في إيطاليا، لتفعيل سُبل التواصل ، والتعاون ، لفتح أسواق عمل جديدة أمام الكوادر المصرية الماهرة والمُدربة.

 استمع الوزير جبران من الوفد ، إلى احتياجات سوق العمل الإيطالي من المهن المطلوبة، وكافة المُقترحات والتي من شأنها توفير فرص عمل للشباب المصري بتلك الشركات .

وإستعرض الوزير جهود الوزارة في تطوير منظومة التدريب المهني، وتأهيل الشباب على المهن التي يحتاجها سوق العمل في الداخل والخارج ، وجاهزية "الوزارة" لتلبية احتياجات “الشركات الإيطالية”، موضحًا أن تلك المنظومة تتضمن أيضا التأكد من مهارات العامل، وتوعيته بحقوقه وواجباته، لضمان استدامته ، والحفاظ على حقوق الطرفين “صاحب العمل والعامل”.

ضَمّ وفد رجال الأعمال والجالية المصري مُمثلي إتحاد المصريين، وجمعيات رجال الأعمال، وتحالف المهاجرين والوافدين،وشركات متخصصة في الصناعات المعدنية والمعمار والاستيراد والتصدير : د. علي ربيع ، والسيد سمير صبحي مصطفى عبدالدايم ،والمهندس عماد حمدي ، والسيد ياسر المنسي ، والسيد عادل العزب ،والسيدة رولان حماية عوض ،والسيد روبرت وديع فريد، ود. أميرة عبدالحي حنفي، ومن وزارة العمل المصرية ، رشا عبدالباسط رئيس الإدارة المركزية للعلاقات الدولية، وهبة أحمد مدير عام الإدارة العامة للتشغيل، والملحق العمالي في ايطاليا سعيد حجازي.

وزارة العمل فرص عمل بالخارج فرص عمل بإيطاليا

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الجوافة؟
هيفاء وهبي
مايان السيد
الهام شاهين و ليلى علوى
