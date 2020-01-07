نقيب المحامين يهنئ البابا تواضروس بعيد الميلاد المجيد

هنأ سامح عاشور، نقيب المحامين، اليوم، الثلاثاء، قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك والكرازة المرقسية، وقيادات الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، بمناسبة عيد الميلاد المجيد.



وأعرب "عاشور" عن خالص أمنياته بدوام الصحة للبابا تواضروس، وجميع المسيحيين، ولوطننا مصر بدوام التقدم والازدهار.



ضم وفد النقابة كلا من يحيى التوني أمين الصندوق، وأبو بكر ضوه، الأمين العام المساعد، وعضوي المجلس ماجد حنا، وأدهم العشماوي.