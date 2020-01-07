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محافظات

محافظ القاهرة يهنئ البابا تواضروس بعيد الميلاد المجيد

الثلاثاء 07/يناير/2020 - 04:46 م
اللواء خالد عبد العال
اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة
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عبد العزيز جمال
قدم اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة التهنئة لقداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية بمناسبة عيد الميلاد المجيد.

جاء ذلك خلال زيارته بالمقر البابوى للكاتدرائية المرقسية بالعباسية على رأس وفد ضم نواب المحافظ للمناطق الأربعة والسكرتير العام والسكرتير المساعد لمحافظة القاهرة .

أعرب المحافظ عن سعادته وحرصه على زيارة البابا لتقديم وتبادل التهنئة الرقيقة بكل أعياد أخواتنا الأقباط ، مؤكداَ أن مصر بخير بقطبيها المسلم والمسيحى ، وأن المصريين دائما يقدمون دروسا فى ثقافة التعايش وحب الوطن .

واكد أن هذا ما رسخ الوحدة الوطنية بين صفوف هذا الشعب وجعلها الركيزة الأساسية لنهضة الدولة وتقدمها .

كما وجه قداسة البابا تواضروس الشكر والتحية لهم لزيارتهم الكاتدرائية وتقديم التهنئة ورحب بهم، مؤكداَ أنه يثق في أن الله يحفظ مصر ويصونها بنعمته وهو يصلى من أجل سلام دولتنا واستقرارها .
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