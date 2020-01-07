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مرأة

بـ نظارة غريبة.. مى عمر تتألق بإطلالة شتوية تبهر متابعيها

الثلاثاء 07/يناير/2020 - 07:41 م
مى عمر
مى عمر
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نهى هجرس
نشرت الفنانة مى عمر، صورة جديدة لها على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" بإطلالة أنيقة وجذابة

وظهرت بها مى عمر، ببنطال أنيق من الجينز باللون الأزرق الفاتح، مرتدية فوقة بلوفر أنيق برقبة عالية باللون الأبيض الذى يبرز عن جمالها ويتميز بتفصيلة أنيقة وبفتحة من الجانبين .

كما اهتمت مى عمر بحمل حقيبة جذابة بلون جديد ومختلف لتبرز عن أناقتها وجمالها.

ومن الناحية الجمالية لم تتكلف مى عمر بوضع الكثير من الماكياج وأكتفت بلمسات رقيقة من أحمر الشفاه باللون البينك مع النظارة الشمسية المميزة.

وتركت شعرها البنى منسدلًا بين كتفيها بطريقة أنيقة وناعمة تبرز عن جمال ملامحها الصغيرة.

بـ نظارة غريبة.. مى عمر تتألق بإطلالة شتوية تبهر متابعيها
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