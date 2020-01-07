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رياضة

عرض مغري ماديا| تعرف على سبب رفض الزمالك احتراف محمود علاء

الثلاثاء 07/يناير/2020 - 08:59 م
محمود علاء
محمود علاء
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ملك موسى
كشف مطلع داخل نادي الزمالك عن تلقي محمود علاء مدافع فريق الزمالك عرضا من أحد الأندية التركية في يناير الجاري .

وأضاف المصدر أن "سيفاس سبور" متصدر الدوري التركي هو صاحب العرض الرسمي الذي وصل لمجلس إدارة نادى الزمالك.

وأشار المصدر أن العرض وصل إلى الزمالك خلال الساعات القليلة الماضية قبل أن يرفضه مجلس إدارة النادي بسبب رفض مرتضى منصور لفكرة انتقال أي لاعب من الفريق لأحد الأندية التركية.

وكان مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك أعلن اليوم عن رفضه لعرض من أحد الأندية التركية للحصول على خدمات المدافع الدولي في فترة الانتقالات الشتوية الحالية.


الجدير بالذكر أن محمود علاء مدافع الزمالك يدخل قائمة اهتمامات اتحاد جدة السعودي تمهيدًا للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية حيث ذكرت صحيفة "المدينة" السعودية أن أنظار مسئولى اتحاد جدة اتجهت صوب محمود علاء مدافع الزمالك بعد تعثر المفاوضات مع وست بروميتش ألبيون الإنجليزي للحصول على خدمات أحمد حجازى مدافع منتخب مصر فى يناير الجاري.
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