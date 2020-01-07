نادر سعد: الحكومة يتطلب منها خلق 900 فرصة عمل سنويا للشباب.. فيديو

خلال اجتماع اللجنة الوزارية الاقتصادية.. الموافقة على إنشاء البورصة المصرية للسلع.. وزير التموين: تقضى على تعدد الوسطاء.. ومدبولى: اجتماعات مع كبار المستثمرين لسماع رؤيتهم لدفع عجلة الاستثمار