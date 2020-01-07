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نادر سعد: الحكومة يتطلب منها خلق 900 فرصة عمل سنويا للشباب.. فيديو

الثلاثاء 07/يناير/2020 - 08:59 م
الاستثمار
الاستثمار
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إبراهيم القادري
قال نادر سعد المتحدث باسم مجلس الوزراء،إن رئيس الوزراء يعقد اجتماع أسبوعي مع الرئيس التنفيذى لهيئة الاستثمار ويقوم بالاستماع منه الي الخطوات والمقترحات في سبيل زيادة حجم الاستثمارات وحل المشكلات التي تعوق الاستثمار.

واضاف"نادر سعد"خلال مداخلة هاتفية في برنامج"90 دقيقة"المذاع على قناة"المحور"،أن اجتماع اللجنة الوزارية يعقد كل شهر ان اللجنة الوزارية تشكيلها اقوى من اللجنة الاقتصادية لان المجموعة الاقتصادية ليس لديها هذا العدد من الوزارات .

وأوضح"نادر سعد":أننا سنستعين بخبراء خارج اللجنة ليسوا اعضاء اساسيين في اللجنة اذا اردنا اننا نحتاج ان يدلو فيها برأية .

وتابع"نادر سعد"أن دور هيئة الاستثمار لن يقتصر على إنشاء شركات ولكن دورهم متابعة نشاط هذه الشركات ويقوم بتقديم تقرير عن سبب توقف الشركات وعن الشركات التي تقوم بتوظيف أكبر قدر من العمالة.

واستكمل"نادر سعد"أن الحكومة يتطلب منها خلق 900 فرصة عمل سنويا للشباب.

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