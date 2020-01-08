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توك شو

نبيلة عبيد تكشف تفاصيل تلقيبها بـ نجمة مصر الأولى.. فيديو

الأربعاء 08/يناير/2020 - 07:31 ص
الفنانة نبيلة عبيد
الفنانة نبيلة عبيد
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البهى عمرو
قالت الفنانة نبيلة عبيد، إنها حصلت على جوائز كثيرة، موضحة أن لديها غرفة كاملة فى بيتها تجمع فيها الجوائز التى حصلت عليها.

وأضافت نبيلة عبيد، في حوارها مع الفنانة إسعاد يونس في برنامج "صاحبة السعادة" المذاع على قناة " دي إم سي"، "أن الموزع الذى كان يشترى أى فيلم أشارك فيه كان يحصل على 10 أفلام أخرى ".

وأشارت نبيلة عبيد، إلى أنها لقبت بـ نجمة مصر الأولى، وذلك بعد أن قام المنتج إبراهيم شوقى بعرض هذا اللقب عليها، معلقة: " كنت خايفة فى الاول وفضلت فترة مبردش على إبراهيم شوقى وفى الآخر وافقت" .

وأوضحت نبيلة عبيد، أن معظم أفلامها خرجت من مكتب إبراهيم شوقي، وقامت القناة بعرض فيديو قصير عن مجموعة من الجوائز القيمة التى حصلت عليها الفنانة نبيلة عبيد.

وقد قالت الفنانة نبيلة عبيد، إن فيلم شادر السمك كان به حالة جيدة بين كل فريق العمل، مضيفة: "فيلم شادر السمك كان أول عمل يجمعني بالفنان أحمد زكي".

وأضافت نبيلة عبيد في حوارها مع الفنانة إسعاد يونس في برنامج "صاحبة السعادة" المذاع على قناة "دي إم سي"، قائلة:" من أصعب المشاهد التي مثلتها؛ كانت أمام أحمد زكي في فيلم شادر السمك، ومشهد الضرب بيني وبينه".

وتابعت نبيلة عبيد:" قلت لأحمد زكي هتضربني فين يا أحمد قال لي معرفش، وأثناء التصوير ضربني بالقلم ونزل الدم من وشي وطلبت إيقاف التصوير، وكنت هضرب أحمد زكي بتمثال وتم إيقاف التصوير قبل ضربه".

وكشفت الفنانة نبيلة عبيد، عن سبب اختفائها مؤخرًا، قائلة: "تعمدت الاختفاء في فترة من الفترات في مسيرتي الفنية".

وقالت نبيلة عبيد: "بعد تصوير برنامج نجمة العرب، كان عقدي ينص على عدم الظهور في وسائل الإعلام؛ لحين عرض الحلقات على التليفزيون".

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