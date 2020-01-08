سؤال وجواب | كيف تحصل على خدمات نقابة المحامين وكارنيه العضوية ؟





تقدم نقابة المحامين، عددًا من الخدمات لأعضائها، من مشروع علاج، وإسكان، ودورات تدريبية، نرصدها في التقرير التالي، علي هيئة سؤال وجواب، كم نرصد إجراءات الحصول علي كارنية النقابة وشروطة طبقًا لعام ٢٠٢٠.





ما هو مكان تلقي طلبات تجديد كارنيه نقابة المحامين؟





تلقى طلبات التجديد بنادى المحامين النهرى فى المعادى، وبمقر النقابات الفرعية بالأقاليم، بداية من شهر يناير لكل عام .





كم تبلغ رسوم تجديد كارنيه المحاماة؟





تبلغ رسوم تجديد العضوية في نقابة المحامين، لعام 2020، 150 جنيهًا للمقيد بالجدول العام، و200 جنيه للجدول الابتدائي، و250 جنيهًا بجدول الاستئناف، و350 جنيها لأعضاء جدول النقض.





ما هي شروط القيد في نقابة المحامين ‪؟





كانت النقابة قد قررت، في بيان سابق لها، شروط القيد للمحامين لعام 2020.





ونعرض فيما يلي الشروط التفصيلية للتجديد، وهي كالتالى:





ـ مجددو 2019





من جدد 2019 دون نقل أو إعادة، يجدد 2020 دون أية مستندات.

من جدد 2019 وما قبلها عن طريق النقل والإعادة فعليه تقديم أدلة الاشتغال متضمنة (توكيلين مرفق لهما عملين من أعمال المحاماة خلال نفس العام).





ـ مجددو 2018





ـ تقديم أدلة الاشتغال متضمنة توكيلين مرفق لهما عملين عن كل عام من عامي 2018 و 2019.





– برنت تأمينات خاص وعام وحكومي.





– شهادة تحركات.





ـ مجددو 2017





– تقديم أدلة الاشتغال متضمنة توكيلين مرفق لهما عملين عن كل عام من أعوام 2017 و 2018 و 2019.





– برنت تأمينات خاص وعام وحكومي.





– شهادة تحركات.





ـ مجددو 2016 وما قبلها





تزول عضوية المحامي بقوة القانون، ولا يجوز أن يعيد أسمه لجدول المشتغلين إلا بإجراءات ورسوم قيد جديدين، مع سداد رسوم الاشتراكات المستحقة، وتضم المدة السابقة على زوال العضوية من النقابة بحالتها إلى مدد القيد الجديدة مع مراعاة المواعيد المقررة قانونًا وذلك بشروط:





–أن يقدم أدلة اشتغال عن ثلاث سنوات سابقة على الزوال.





– فيش جنائي.





– كشف طبي.





– برنت تأمينات عام وخاص وحكومي.





– شهادة تحركات.





– رقم قومي.





– بطاقة ضريبية.





كيف يتم تجديد البطاقة العلاجية للمحامين وأسرهم؟





يبلغ رسم الاشتراك شاملا القيد، والعلاج بالنسبة للابتدائي، مبلغ 350 جنيها، والاستئناف 400 جنيه، والنقض 500 جنيه، وبالنسبة لاشتراك العلاج للزوجة أو أي من الأبناء والوالدين، يكون سداد اشتراك العلاج 200 جنيه للابن الواحد، والوالدين، 1200 لأي منهما. أما الزوجة، فحسب درجة القيد، على أن يتم سداد 250 جنيها لزوجة المحامي الابتدائي، و300 جنيه لزوجة المحامي الاستئناف، و350 جنيها لزوجة المحامي بالنقض، ويضاف مبلغ 100 جنيه لزوجة المحامي الموظفة، ويطلب منها تقديم برنت تأمينات، مع صور من شهادات ميلاد الأبناء، وصورة بطاقة الرقم القومي للزوجة أو الوالدين، وصورة وثيقة الزواج، وصورة شخصية لكل مشترك، ومن المقرر أن تكون البطاقة العلاجية حديثة مميكنة لكل فرد فى الأسرة لسهولة التعامل بها.





كيف أحصل علي شقة من إسكان نقابة المحامين؟





قال سامح عاشور، نقيب المحامين، إنه تم الانتهاء من 200 وحدة سكنية جديدة بمدينة برج العرب للمحامين، وقد رفضت النقابة تسلمها لأنها غير مكتملة المرافق.





وأشار نقيب المحامين إلى أنه تم التواصل مع وزارة الإسكان مرة أخرى لتخصيص وحدات سكنية جديدة للمحامين مميزة وبأسعار مدعمة وسنفتح باب الحجز والاولوية للشباب، مطالبا بمتابعة الإعلانات عنها علي موقع النقابة.





كيف أنضم لبرنامج تدريب إعداد المحامين وكلاء المستثمرين؟





*مكان التنفيذ*: مقرات وفروع الهيئة العامة للاستثمار بالقاهرة والمحافظات.

مقرات أندية النقابة العامة والنقابات الفرعية بالمحافظات.





ـ *شروط الاشتراك*:





1 ـ ملء وتعبئة استمارة المشاركة المتاحة على الموقع الإلكتروني لنقابة المحامين وعلى الصفحة الرسمية للجنة التدريب، أو لدى منسقي التدريب بالقاهرة والمحافظات.





2 ـ إرفاق صورة من كارنيه النقابة 2019، أو 2018.





3 ـ إرسال وتقديم الاستمارة إلى اللجنة بالنقابة العامة للمحامين بشارع رمسيس، وتسليمها لسكرتير اللجنة الأستاذ، محسن أبو سعدة، المحامي خلال أيام (الأحد، والثلاثاء، والأربعاء) من الساعة الواحدة ظهرًا حتى الرابعة عصرًا، أو من خلال رقم الواتس الخاص باللجنة المدون باستمارة المشاركة.





ـ *التزامات المشارك حال قبوله*:





1 ـ الحضور بالزي الرسمي الكامل.





2 ـ الالتزام بمواعيد انعقاد البرنامج.





3- عدم استخدام الهاتف المحمول في أثناء انعقاد البرنامج.





ـ *المزايا من المشاركة في البرنامج*:





١- إعفاء المحامي المشترك من رسوم الاشتراك من المستوى الأول بالبرنامج.





٢ ـ ترشيح المحامي المشترك المتميز إلى المستوى الثاني للبرنامج، وفقا للاتفاق الذي سيتم مع هيئة الاستثمار.





٣ـ إدراج اسم المحامي المشارك المتميز بعد اجتيازه المستوى الثاني بجدول المحامين وكلاء المستثمرين، الذي سوف يعتمد بين النقابة العامة للمحامين، من خلال النقابة العامة، والهيئة العامة للاستثمار.





٤ـ المستوى الثاني من البرنامج سوف يمنح بدعم من النقابة وتخفيض من الهيئة العامة للاستثمار.





*ملحوظة عامة*:

- هذا البرنامج ينفذ بمعرفة النقابة العامة للمحامين وتحت مسئوليتها بالتعاون مع الهيئة العامة للاستثمار.

- هذا البرنامج ليس له علاقة بالبرامج الخاصة والتابعة للهيئة العامة للاستثمار.





– *للتواصل والاستفسار*





عبد الجواد أحمد





مقرر لجنة التدريب





عضو مجلس النقابة العامة





01227717892





01019404099





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