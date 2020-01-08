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أخبار العالم

ترامب يغرد عن القصف الإيراني على القواعد الأمريكية في العراق

الأربعاء 08/يناير/2020 - 05:03 ص
صدى البلد
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شريف سيد
أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن إلقاء خطاب غدًا حول القصف الإيراني الذي استهدف قاعدتين أمريكيتين في العراق. 

وكتب "ترامب" تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي قال فيها: "كل شيء على ما يرام! صواريخ أطلقت من إيران على قاعدتين عسكريتين في العراق". 

وأضاف ترامب: "تقييم الخسائر والأضرار التي تحدث الآن جيدا جدا". 

وتابع: "لدينا أقوى جيش ومجهز تجهيزًا جيدًا في أي مكان في العالم، إلى حد بعيد! سأدلي ببيان صباح الغد". 

وتبنى الحرس الثوري الإيراني، استهداف قاعدة عين الأسد للقوات الأمريكية في العراق، في إطار الثأر لمقتل قاسم سليماني قائد فيلق القدس في الحرس الثوري خلال ضربة أمريكية في بغداد الجمعة الماضي.

وحذر الحرس الثوري، في بيان، من أي رد أمريكي على استهداف القوات الأمريكية في العراق.

وكشفت "نيويورك تايمز" عن سر اختيار توقيت العملية قائلة إنه تم تنفيذ هجمات اليوم في حوالي الساعة 1:20 صباحًا ، في نفس الوقت الذي قتلت فيه الولايات المتحدة الجنرال سليماني.

كما أكد الحرس الثوري الإيراني أن قاعدة عين الأسد التي تضم قوات أمريكية "دُمرت تمامًا" ردًا على مقتل قاسم سليماني قائد فيلق القدس.

وأفادت وسائل إعلام إيرانية بإطلاق موجة جديدة من الصواريخ ضد القوات الأمريكية في العراق.
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