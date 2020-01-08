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أخبار البلد

مطار مرسى علم يكرم مدير عام السلامة والمطابقة لبلوغه سن التقاعد

الأربعاء 08/يناير/2020 - 09:22 ص
تكريم للكابتن مظهر
تكريم للكابتن مظهر نجيب مدير عام السلاه والمطابقه بالمطار
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نورهان خفاجى
نظّم مطار مرسى علم الدولي، الأربعاء، حفل تكريم للكابتن مظهر نجيب مدير عام السلامة والمطابقة بالمطار وذلك بمناسبة بلوغه سن التقاعد.

كان الكابتن مظهر قد انضم لمجموعة العمل بالمطار منذ اكثر من خمسة عشرة عاما ضمن إدارة العمليات وتدرج في المناصب حتى وصل إلى درجة مدير عام .. وهو مشهود له بالكفاءة والإخلاص في العمل وكان له بصمات واضحة في مطار مرسى علم.

وصرح عماد إمام، مدير عام العلاقات العامة والإعلام بشركة إيماك للمطارات، أن اللواء هاني عقاب رئيس مجلس إدارة إيماك للمطارات بإقامة الاحتفالية التي تمت بوجود اللواء طارق تبان زادة مدير مطار مرسي علم الذي ألقى كلمة في الحضور من العاملين والمدعوين من الضيوف من ممثلي الوزارات المختلفة بالمطار والعميد ثروت يحيى مدير شرطة أمن الموانئ ومسئولي إدارة الجوازات وإدارة الجمارك ولفيف من المديرين والعاملين بالمطار.

وتسلّم الكابتن مظهر شهادة تقدير من مدير المطار وتسلم أيضا درع كهدية خاصة من إدارة السلامة والمطابقة تقديرًا لمجهوداته.

وأعرب الكابتن مظهر نجيب عن شكره وتقديره لرئيس مجلس الإدارة ومدير المطار وجميع الزملاء وأعرب عن اعتزازه وفخره العميق بسنوات عمله بمطار مرسى علم الدولي وشركة إيماك للمطارات.
مطار مرسى علم يكرم مدير عام السلامة والمطابقة لبلوغه سن التقاعد
مطار مرسى علم يكرم مدير عام السلامة والمطابقة لبلوغه سن التقاعد
مطار مرسى علم يكرم مدير عام السلامة والمطابقة لبلوغه سن التقاعد
مطار مرسى علم يكرم مدير عام السلامة والمطابقة لبلوغه سن التقاعد
مطار مرسى علم يكرم مدير عام السلامة والمطابقة لبلوغه سن التقاعد
مطار مرسى علم يكرم مدير عام السلامة والمطابقة لبلوغه سن التقاعد
مطار مرسى علم يكرم مدير عام السلامة والمطابقة لبلوغه سن التقاعد
مطار مرسى علم يكرم مدير عام السلامة والمطابقة لبلوغه سن التقاعد
مطار مرسى علم يكرم مدير عام السلامة والمطابقة لبلوغه سن التقاعد
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