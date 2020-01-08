مرشد إيران: قاسم سليماني جندي شجاع وحكيم.. فيديو

قال المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي، إن شخصية قاسم سليماني كانت تتصف بالشجاعة، موضحا بعض الجمل الذي وصفه بها بالحكمة والعقل الكافي التي نادرا ما تجتمع في رجل معا.



وأضاف علي خامنئي أثناء كلمة له، أنه كان دائم الحديث مع القيادات السياسية عن شجاعة سليماني، لافتا إلى أنه كان يتحمل المخاطر خلال الدفاع المقدس وليس في قيادة جيش الفيلق فقط.



وأشار خامنئي، إلى أن سليماني كان يتصف بالحكمة في المجال السياسي وليس الحروب فقط، موضحا أن كل كلمة كان يقولها كانت مؤثرة في أفراد جيشه، واصفا إياه بأن أعماله كانت خالصة لوجه الله فقط.



وأوضح خامنئي، أنه سليماني كان يقظ ومراقب ويكرة ظلم الغير ويأخذ احتياطية دائما، مشيرا إلى أنه كان يتقدم نحو الخطر ولكن مع المحافظة أرواح جنوده.



وذكر خامنئي، أن سليماني في الشأن الداخلي كان "ثوريا" لم يكن ينتمي لأي حزب أو جماعات، موضحا أن ثوريته كانت الخط الأحمر بالنسبة له.

