لحظة دفن قاسم سليماني في مسقط رأسه بـ إيران.. شاهد

عرضت فضائية "سي إن إن"، لقطات حية، ترصد لحظة دفن قاسم سليماني قائد فيلق القدس الإيراني في مسقط رأسه بإيران.





وأعلنت الولايات المتحدة، مسؤوليتها عن قتل سليماني الذي كان يهم بالخروج من مطار بغداد، عبر قصف صاروخي استهدف موكبه، فجر الجمعة، قائلة إنه كان يخطط لشن هجمات وشيكة على مصالح أمريكية.





وقتل في القصف، أيضا، أبو مهدي المهندس، نائب قائد ميليشيات الحشد الشعبي في العراق، إضافة إلى عسكريين إيرانيين وعراقيين آخرين.



