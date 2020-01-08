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توك شو

لحظة دفن قاسم سليماني في مسقط رأسه بـ إيران.. شاهد

الأربعاء 08/يناير/2020 - 04:16 ص
دفن قاسم سليماني
دفن قاسم سليماني
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هاني حسين
عرضت فضائية "سي إن إن"، لقطات حية، ترصد لحظة دفن قاسم سليماني قائد فيلق القدس الإيراني في مسقط رأسه بإيران.

وأعلنت الولايات المتحدة، مسؤوليتها عن قتل سليماني الذي كان يهم بالخروج من مطار بغداد، عبر قصف صاروخي استهدف موكبه، فجر الجمعة، قائلة إنه كان يخطط لشن هجمات وشيكة على مصالح أمريكية.

وقتل في القصف، أيضا، أبو مهدي المهندس، نائب قائد ميليشيات الحشد الشعبي في العراق، إضافة إلى عسكريين إيرانيين وعراقيين آخرين.

وأكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن قائد فيلق القدس كان يخطط لشن هجوم على دبلوماسيين وجنود أمريكيين، مؤكدًا أن الهجمات الأخيرة في العراق التي طالت مصالح أمريكية كانت بتوجيه من سليماني.
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